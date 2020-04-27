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Компания Samsung полтора года назад объявила о закрытии нескольких не самых популярных линеек смартфонов. Однако, серия Galaxy J осталась жить, хоть и обновлять её начали существенно реже. И вот такое далеко не рядовое событие случилось сегодня. Производитель выпустил смартфон под названием Samsung Galaxy J2 Core (2020).

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Новинка оборудована дисплеем LCD с разрешением 540 х 960 пикселей. Диагональ составляет 5 дюймов, а прикрывает матрицу стекло Gorilla Glass неизвестного поколения. Над экраном расположилась фронтальная камера на 5 Мп. Лицевая панель выделяется широкими дисплейными рамками, поэтому под селфи-камеру нет ни вырезов, ни отверстий.

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На тыльной панели установлен ещё один оптический модуль. Он имеет разрешение 8 Мп. Смартфон поддерживает запись видео в формате Full HD со скоростью 30 к/сек. Сердцем Samsung Galaxy J2 Core (2020) выступил фирменный мобильный процессор Exynos 7570 Quad. Это 14-нанометровая однокристальная система с квартетом ядер Cortex-A53 и графикой Mali-T720.

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Под капотом смартфона установлен 1 ГБ оперативной памяти. Для хранения данных пользователи получают накопитель на 16 ГБ и слот под карту microSD. Отметим, что из 16 ГБ хранилища доступно менее 12 ГБ. При этом новинка работает под управлением операционной системы Android Go и поддерживает возможность переноса приложений на внешний накопитель с помощью Smart Manager.

По словам производителя, смартфон может проработать без подзарядки 14 часов в режиме сёрфинга в браузере. Для этого на борту имеется аккумулятор ёмкостью 2600 мАч. Из прочего отметим наличие Wi-Fi с поддержкой частоты 2,4 ГГц, модем для работы в сетях LTE и возможность установки двух SIM-карт.

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Стоимость Samsung Galaxy J2 Core (2020) составила примерно 80 долларов. Покупателям новинка будет доступна в трёх расцветках корпуса: чёрная, синяя и золотистая.