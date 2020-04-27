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Honor X10 получит 120-Гц дисплей и будет стоить от 280 долларов

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На прошлой неделе в Сети появилось изображение смартфона Honor 10X Pro. Как стало известно, в этом году в отличие от прошлых лет семейство будет называться иначе – Honor X10. На просторах всемирной паутины были опубликованы технические параметры стандартного издания.

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Honor X10 будет оборудован 6,63-дюймовым дисплеем формата Full HD+. Разрешение матрицы, выполненной по технологии IPS, составит 1080 х 2400 точек, а соотношение сторон – 20 к 9. Дисплей будет отличаться частотой обновления 120 Гц.

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Биометрический сенсор будет установлен на правой стороне корпуса и совмещён с клавишей питания. Сердцем устройства станет 7-нанометровый мобильный процессор Kirin 820. Эта однокристальная система имеет встроенный модем для поддержки мобильных сетей пятого поколения.

За питание в Honor X10 будет отвечать аккумуляторная батарея ёмкостью 4200 мАч. Мощность зарядки по проводу составит 22,5 Вт. Смартфон будет представлен в мае текущего года, а его цена в базовой модификации составит 280 долларов. Программной оболочкой выступит прошивка Magic UI 3.1 на базе операционной системы Android 10.

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По новым данным, версия Pro будет оснащена 7-нанометровой однокристальной системой Kirin 985 и матрицей AMOLED с интегрированным биометрическим сенсором. Разрешение одного из сенсоров основной камеры составит 64 Мп.

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