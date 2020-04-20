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Компания Honor активно себя проявляет в последние три недели. В конце марта она представила модель среднего уровня Honor 30S. Недавно были анонсированы флагманы 30-й серии, а также пара моделей линейки Play. Ещё одной из ближайших новинок станет Honor 10X Pro.

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Смартфон впервые был замечен на просторах всемирной паутины. Согласно рендеру, он получит тройную основную камеру в вертикальной ориентации и дисплей, вероятно, OLED с круглым отверстием под фронтальную камеру в левом углу. На использование панели OLED намекает отсутствие сканера отпечатков пальцев на корпусе смартфона. Поставщиком выступит китайская компания BOE, чьи дисплеи используются во флагманах Huawei.

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Информации о технических параметрах Honor 10X Pro пока что практически нет. Известно, что смартфон получит поддержку 20-ваттной быстрой зарядки по проводу, мобильный процессор Kirin 820, 64-мегапиксельный датчик изображения для основной камеры и сможет работать в сетях пятого поколения.

Honor 10X Pro заменит на рынке модель 9X Pro. В Европе она появилась считанные дни назад, хотя в Китае смартфон полным ходом продаётся ещё с начала третьего квартала 2019 года. Он оборудован чипом Kirin 810 и выдвижной фронтальной камерой. Логично предположить, что будущая новинка получит операционную систему Android 10 и оболочку Magic UI с предустановленным программным обеспечением Huawei Mobile Services.

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Информации о цене и дате анонса Honor 10X Pro пока что нет. Отметим, что модель пока ещё текущего поколения в Европе оценена в 250 евро.