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27 смартфонов Xiaomi первыми получат MIUI 12

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Компания Xiaomi на следующей неделе представит смартфон Mi 9 Youth с 50-кратным цифровым зумом и перископной камерой с 5-кратным оптическим увеличением. Вместе с новой моделью будет анонсирована прошивка MIUI 12. Сегодня в Сети появился список смартфонов, которые в первых рядах получат обновление.

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Отметим, что бета-версия, несмотря на скорый анонс, выйдет лишь в середине третьего квартала, тогда как финальную версию программного обеспечения придётся ждать до декабря. Есть большая вероятность, что MIUI 12 станет доступна для всех смартфонов, выпущенных в течение прошлого года. О новом списке устройств поговорим далее.

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Согласно появившейся информации, MIUI 12 поступит на девять флагманских решений, выпущенных начиная с марта 2018 года. Два года назад в ассортименте китайской компании появились Xiaomi Mi MIX 2s и слайдер Mi MIX 3, а также модели Xiaomi Mi 8, Mi 8 Explorer Edition и Mi 8 Pro (он же Screen Fingerprint Edition). В 2019 году производитель выпустил Xiaomi Mi 9 и версию Pro с поддержкой мобильных сетей пятого поколения, а около двух с половиной месяцев назад появились Xiaomi Mi 10 и Mi 10 Pro.

Из менее дорогих моделей в список попало ещё четыре устройства. Это Xiaomi Mi 9 SE и всё семейство Mi CC9: стандартное издание, версия Pro и упрощённый аппарат Mi CC9e.

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Смартфоны, выпускаемые под брендом Redmi, тоже не будут обделены новинкой. Так, MIUI 12 выйдет для всех флагманов, а это сразу три модели: Redmi K30 Pro, Redmi K20 Pro и Redmi K20 Pro Premium Edition. Кроме того, опробовать новую версию программного обеспечения одними из первых смогут владельцы Redmi K20, Redmi K30 4G, Redmi K30 5G, Redmi Note 8, Redmi Note 8 Pro, Redmi Note 7, Redmi Note 7 Pro, Redmi 8, Redmi 8A, Redmi 7 и Redmi 7A.

Как видим, в общей сложности MIUI 12 выйдет для 25 смартфонов. Напомним, что официальный анонс оболочки состоится в ближайший понедельник, 27 апреля.

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