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Компания LG в следующем месяце представит смартфон среднего уровня новой линейки Velvet. Модель первого поколения будет называться просто LG Velvet. Сегодня на просторах всемирной паутины появился список технических параметров смартфона.

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Ранее в Сети уже были опубликованы официальные изображения LG Velvet. Согласно заявлениям производителя из Сеула, смартфон получит дизайн 3D Arc с тройной основной камерой Raindrop. Физические размеры будут составлять 167,1 х 74 х 7,85 мм, а вес – 180 г. Модель будет заключена в корпус, защищённый по стандарту IP68. Разрешение дисплея пока что не уточняются, а размер составит 6,7 дюйма по диагонали.

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Слухи приписывали LG Velvet 7-нанометровый мобильный процессор Snapdragon 765G и поддержку мобильных сетей пятого поколения. Эта информация нашла подтверждение. Однокристальная система будет совмещена с 8 ГБ оперативной памяти, а вместимость постоянного запоминающего устройства составит 128 ГБ. Также модель получит слот для карты microSD максимальной вместимостью 2 ТБ.

Телеобъектива в будущей новинке мы не увидим. Разрешение камеры составит 48 Мп + 8 Мп + 5 Мп. 8-мегапиксельный датчик изображения будет соединён с широкоугольной оптикой, а в обязанности 5-мегапиксельного сенсора войдёт сбор информации о глубине сцены. Разрешение фронталки составит 16 Мп. Из остального остаётся отметить аккумулятор ёмкостью 4300 мАч, что является неожиданно приятным ходом со стороны LG, порт USB-C и разъём для наушников.

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Анонс LG Velvet состоится 7 мая 2020 года. Старт продаж ожидается в середине следующего месяца. Покупателям модель будет доступна в белой, тёмной-серой, красной и зелёной расцветках по цене 500 долларов.