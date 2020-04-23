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Как и планировалось, китайская компания Huawei 23 апреля представила трио новых смартфонов в рамках серии nova 7. Говорить, что они открыли седьмое поколение линейки, которая некогда включала в себя компактные устройства, не совсем верно, т.к. Huawei P40 Lite зимой вышел под названием nova 7i в некоторых регионах. Но вот сегодняшние новинки являются полноценно новыми аппаратами.

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Начнём со старшей версии. Она называется Huawei nova 7 Pro. Смартфон комплектуется изогнутым дисплеем диагональю 6,57 дюйма на базе матрицы OLED. Экран отличается небольшими рамками и имеет разрешение, соответствующее формату FHD+. Соотношение сторон составляет 19,5 к 9. Слева вверху есть перфорация для сдвоенной фронтальной камеры, которая состоит из 32-мегапиксельного и 8-мегапиксельного сенсоров. Второй дополнен широкоугольной оптикой. Под поверхностью дисплея скрывается сканер отпечатков пальцев.

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Задняя сторона новинки содержит вытянутую площадку основной камеры. Главный модуль построен на 64-мегапиксельной матрице оптического формата 1/1,7 дюйма. Перископный телеобъектив получил разрешение 8 Мп и оптическую стабилизацию. Кратность зума без потери качества – 5x. Смартфон также обзавёлся широкоугольным модулем на 8 Мп и 2-мегапиксельной матрицей для макросъёмки.

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Аппаратная платформа построена на новой 7-нанометровой системе-на-кристалле Kirin 985. Она дополняется 8 ГБ оперативной памяти, а под данные пользователю отводится до 256 ГБ хранилища. Ёмкость интегрированной батареи равна 4000 мАч, а зарядка по проводу имеет мощность 40 Вт. Физические размеры корпуса – 160,4 х 73,7 х 8 мм при массе 178 г. В смартфоне нет ни гнезда для наушников, ни слота для карты памяти. Зато присутствуют NFC, поддержка 5G, Wi-Fi 5 и Bluetooth 5.1.

Huawei nova 7 – более скромный аппарат, но на том же процессоре. Объёмы памяти тоже не изменились, как и подсистема питания. Ключевые отличия касаются камер и дисплея. Стандартное издание имеет физические размеры 160,6 х 74,3 х 8 мм и массу 180 г.

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В nova 7 в отличие от Pro-версии используется плоская панель OLED. Диагональ уменьшена до 6,53 дюйма. Разрешение – Full HD+ при соотношении сторон 20 к 9. Биометрический сенсор тоже находится под экраном, но с лицевой панели пропал 8-мегапиксельный широкоугольный модуль.

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Тыльную камеру тоже немного упростили. Она сохранила разрешение 64 Мп + 8 Мп + 8 Мп + 2 Мп, но телефотомодуль имеет обычную конструкцию, кратность оптического зума снижена до 3x и пропала система оптической стабилизации изображения. Набор интерфейсов идентичный старшей версии.

Huawei nova 7 SE упростили ещё сильнее. Он оборудован 7-нанометровым процессором Kirin 820. Данная однокристальная система дебютировала менее месяца назад и тоже поддерживает мобильные сети пятого поколения. Объёмы памяти такие же, как и в двух других новинках.

Смартфон получил 6,5-дюймовый дисплей LCD с разрешением Full HD+ и пропорциями 20 к 9. В перфорации осталась одна камера, но в её основу лёг сенсор на 16 Мп. Сканер отпечатков пальцев переехал на боковую грань и выполняет функции клавиши питания. Ну, или кнопка питания выполняет роль биометрического датчика.

Основная камера имеет разрешение 64 Мп + 8 Мп + 2 Мп + 2 Мп. Она лишилась 8-мегапиксельного телеобъектива. Зато смартфон приобрёл слот для карты памяти (правда, формата NM) и разъём для наушников. В списке параметров не указан NFC, но и о его отсутствии тоже не говорится. Размеры корпуса составили 162,3 х 75 х 8,6 мм при весе 189 г.

Все три модели уже доступны для предварительного заказа и поступят в продажу 28 апреля 2020 года с Android 10 и оболочкой EMUI 10.1 в качестве программной платформы. Также отметим предустановленные сервисы HMS. Huawei nova 7 Pro в модификации со 128 ГБ встроенной памяти оценили в 3699 юаней или 525 долларов, а версия с 256 ГБ ПЗУ обойдётся в 4099 юаней или 580 долларов. Стандартное издание в каждой из конфигураций будет стоить на 100 долларов дешевле. Обе модели поступят на рынок в чёрном, фиолетовом, изумрудном, красном и серебристом цветах.

Huawei nova 7 SE нельзя будет купить в красном цветовом решении. Стоимость смартфона в базовой модификации составила 2399 юаней или 340 долларов. Максимальная конфигурация обойдётся в 2799 юаней или 395 долларов.