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Сегодня бренд Motorola представил флагманский смартфон Edge+. Вместе с ним был выпущен более скромный аппарат. Он называется Motorola Edge. Новинка во многом напоминает старшую модель, но есть несколько важных изменений.

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Стандартное издание сохранило дизайн более дорогой версии. Оно тоже получило 6,7-дюймовый дисплей AMOLED со встроенным дактилоскопическим сенсором и частотой 90 Гц, но пропала поддержка HDR10+. Фронтальная камера осталась 25-мегапиксельной.

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Motorola Edge сохранил поддержку мобильных сетей пятого поколения, но её обеспечивает модем Snapdragon X52 в составе процессора Snapdragon 765G. Однокристальная система имеет ускоритель Adreno 620, а пиковая частота ядер CPU составляет 2,4 ГГц. Объём оперативной памяти в европейской версии предусмотрено 6 ГБ, а в американской – только 4 ГБ. Вне зависимости от региональной принадлежности вместимость накопителя составила 128 ГБ.

Основная камера урезана существенно. Она сохранила сенсор ToF, 16-мегапиксельный широкоугольный модуль и 8-мегапиксельный телеобъектив. Разрешение стандартного модуля уменьшилось со 108 Мп до 64 Мп. Также пропала оптическая стабилизация и поддержка записи видео в формате 6K UHD. Вести съёмку Motorola Edge может в максимальном разрешении 4K UHD.

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Ёмкость встроенного аккумулятора составляет 4500 мАч. Модель не поддерживает зарядку беспроводным путём, но 18-ваттная проводная зарядка заявлена. Также отметим разъём для наушников, стереодинамики, NFC и операционную систему Android 10. Компания пообещала, что смартфон в числе первых получит Android 11.

Motorola Edge будет продаваться с мая в двух расцветках: Midnight Magenta и Solar Black. Стоимость смартфона составила 599 евро.