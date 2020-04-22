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В начале сентября 2019 года в продаже появился первый в мире смартфон с 64-мегапиксельной камерой и процессором Helio G90T. Он называется Xiaomi Redmi Note 8 Pro. Недавно мы писали, что стоимость модели в топовой модификации (6/128 ГБ) с момента старта продаж упала более чем на 40 долларов. Теперь почти так же обрушилась цена стандартной конфигурации.

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В базе Xiaomi Redmi Note 8 Pro предлагает своим покупателям тоже 6 ГБ оперативной памяти. При этом вместимость постоянного запоминающего устройства уменьшена в два раза – до 64 ГБ. Цена данной комплектации на старте продаж составила порядка 200 долларов. Сейчас на AliExpress по промо-коду LIVE10000 можно получить скидку и приобрести смартфон за 163 доллара.

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За эти деньги продавец предлагает модель в чёрной расцветке корпуса. Белый, синий и изумрудный цветовых варианты обойдутся на несколько долларов дороже. Отметим, что промо-код LIVE1000 может действовать не во всех регионах, но для жителей России скидка точно предусмотрена.

Помимо чипа Helio G90T и 64-мегапиксельного модуля за 163 доллара смартфон предлагает аккумулятор ёмкостью 4500 мАч, 20-мегапиксельную фронтальную камеру, широкоугольный модуль на 8 Мп и дисплей IPS формата Full HD+, диагональ которого составляет 6,53 дюйма. Xiaomi Redmi Note 8 Pro стал первым представителем серии Redmi Note, который получил чип NFC и поддержку бесконтактной оплаты Google Pay. Также выделим операционную систему Android 10 с оболочкой MIUI 11, разъём для гарнитуры и порт USB-C.