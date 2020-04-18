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Компания Xiaomi в конце лета представила один из своих самых продаваемых смартфонов 2019 года. Речь идёт о модели Redmi Note 8 Pro. Несмотря на то, что этой весной производитель уже представил устройства нового поколения, Redmi Note 8 Pro – всё ещё актуальный гаджет, и для многих он может быть предпочтительнее новинок.

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Более того, сейчас смартфон рекордно потерял в цене. В максимальной модификации памяти модель предлагает пользователям встроенный накопитель вместимостью 128 ГБ и 6 ГБ оперативки. С завода цена составила 225 долларов, но сейчас на AliExpress смартфон стоит 180 долларов при использовании промо-кода LIVE10000.

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Xiaomi Redmi Note 8 Pro является первым в мире смартфоном, оборудованным 64-мегапиксельной камерой. Помимо неё в устройстве также есть широкоугольный модуль на 8 Мп и пара 2-мегапиксельных матриц. Разрешение фронтальной камеры составляет 20 Мп.

В данной модели состоялся также и дебют 12-нанометрового мобильного процессора MediaTek Helio G90T. По данным AnTuTu, это самая мощная однокристальная система среднего уровня, которая используется в смартфонах, доступных на международном рынке. Ёмкость аккумулятора составляет 4500 мАч. Быстрая зарядка имеет мощность 18 Вт.

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На лицевой стороне смартфона установлен IPS-дисплей с разрешением 1080p. Он имеет диагональ 6,53 дюйма. Биометрический сканер расположен на тыльной стороне. В Xiaomi Redmi Note 8 Pro есть разъём для проводной гарнитуры, слот под карту microSD, порт USB-C, ИК-датчик и даже чип NFC, которого не оказалось в моделях нового поколения. Устройство работает на базе ОС Android 10 и имеет пользовательский интерфейс MIUI 11.