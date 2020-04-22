Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

На прошлой неделе мы писали, что Xiaomi Redmi Note 8T потерял в стоимости порядка 30% по сравнению с заводской ценой. Если в продажу осенью модель поступила с ценником 215 долларов за модификацию с 4 ГБ оперативной и 64 ГБ постоянной памяти, то к 17 апреля она подешевела до 150 долларов. Но и это не было пределом.

реклама

Сейчас на AliExpress эта же конфигурация смартфона по промо-коду LIVE1000 стоит приблизительно 135 долларов. Заказать устройство можно по этой ссылке. У продавца модель доступна в синем и чёрном цветах, тогда как версия с градиентным окрасом стоит на несколько долларов дороже. Отметим, что оформлять заказ нужно в рублях, поскольку при выборе другой валюты промо-код не сработает.

реклама

Напомним, что Xiaomi Redmi Note 8T является самым дешёвым смартфоном китайской компании, который несёт на борту чип NFC. Модель комплектуется среднеуровневой системой-на-кристалле Snapdragon 665, а ёмкость аккумулятора составляет 4000 мАч.

В смартфоне установлена Quad-камера с разрешением 48 Мп + 8 Мп + 2 Мп + 2 Мп и широкоугольной оптикой в модуле на 8 Мп. Фронталка представлена 13-мегапиксельным сенсором. Лицевая сторона девайса оформлена стеклом, тогда как тыльная панель и рамка по периметру изготовлены из пластика. Сзади вместе с камерой расположен биометрический сенсор.

реклама

Дисплей LCD имеет размер 6,3 дюйма по диагонали, каплевидный вырез, разрешение 1080 точек по узкой стороне и не самые тонкие рамки. Особенно это касается отступа внизу фронтальной стороны.