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Компания Xiaomi осенью прошлого года представила один из своих самых дешёвых смартфонов с чипом NFC и поддержкой Google Pay. Модель называется Xiaomi Redmi Note 8T. Оценили её примерно в 215 долларов, но за полгода с момента анонса смартфон существенно упал в цене. Сейчас на AliExpress он стоит почти на треть дешевле, по сравнению с официальной рекомендованной ценой на старте продаж.

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Модель Redmi Note 8T оборудована процессором Snapdragon 665. Версия с 4 ГБ оперативки и 64 ГБ пользовательской памяти на AliExpress стоит чуть более 150 долларов. В смартфоне используется аккумулятор стандартной по современным меркам ёмкости – 4000 мАч. Поддержка быстрой зарядки также заявлена. Мощность составляет 18 Вт.

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В смартфоне установлена 6,3-дюймовая жидкокристаллическая панель формата Full HD+ с небольшим вырезом. Разрешение селфи-камеры составляет 13 Мп, а основной – 48 Мп + 2 Мп + 2 Мп + 8 Мп. Последний сенсор дополнен широкоугольной оптикой.

Дактилоскопический сенсор обосновался на тыльной панели. Также модель имеет гнездо для наушников, инфракрасный излучатель для управления техникой, отдельный слот для карты microSD и порт USB-C. Из остального следует выделить пластиковый корпус со стеклом спереди, размеры 161,1 х 75,4 х 8,6 мм, Bluetooth 4.2 и Wi-Fi с поддержкой частотного диапазона 5 ГГц.