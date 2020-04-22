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В начале весны компания Samsung начала продавать флагманский смартфон Galaxy S20 Ultra. В России он поступил на рынок по цене 99 990 рублей за модификацию с 12 ГБ оперативной памяти и накопителем на 128 ГБ. На днях компания повысила стоимость смартфона на 10 000 рублей, но уже цена вернулась к прежнему уровню. Спустя полтора месяца с момента начала продаж Samsung Galaxy S20 Ultra был протестирован специалистами DxOMark.

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Главный модуль основной камеры имеет фирменный сенсор на 108 Мп оптического формата 1/1,33 дюйма. Это второй датчик для смартфонов по размеру после 50-мегапиксельной матрицы Sony IMX700 типа 1/1,28 дюйма, которая используется в смартфонах семейства Huawei P40. В Galaxy S20 Ultra работает технология объединения пикселей 3x3 для получения качественных 12-Мп снимков при нехватке света. Размер пикселя увеличивается втрое – с 0,8 мкм до 2,4 мкм.

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Для телефотомодуля компания выбрала 48-мегапиксельный сенсор. Угол обзора – 103 мм, а светосила – f/3,5. Телеобъектив имеет перископную конструкцию, которая встречается во флагманах OPPO, Huawei и Honor. Кратность оптического зума по отношению к стандартной камере – 4x. Также есть 10-кратное оптико-цифровое приближение и 100-кратный программный зум. Последняя особенность указана даже на тыльной стороне смартфона.

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В состав Samsung Galaxy S20 Ultra вошёл 12-мегапиксельный широкоугольный модуль в паре с сенсором ToF на 0,3 Мп для измерения глубины резкости. Смартфон может записывать видео 8K UHD с частотой кадров 24 к/сек. Также заявлена съёмка в 4K UHD при 60 к/сек, но тестировали устройство в формате 4K@30fps.

Европейская версия смартфона работает на базе мобильного чипа Exynos 990. Не совсем понятно, насколько в нём отличается процессор обработки изображений по сравнению c ISP, установленным в SoC Snapdragon 865. Возможно, американская версия флагмана смогла бы продемонстрировать более высокие показатели.

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К сильным сторонам при фотосъёмке отнесли цветопередачу, динамический диапазон, контроль шумов, а также экспозицию при использовании вспышки и при съёмке на широкоугольную камеру. Минусы – недоэкспонирование в ночном режиме, артефакты на широкоугольных снимках и при использовании зума, а также медленная автофокусировка при недостатке освещения. Стоит заметить, что только в двух подкатегориях Samsung Galaxy S20 Ultra смог продемонстрировать лучший показатель. Это «Боке» и «Широкий угол». В то же время в подкатегории «Автофокус», где DxOMark направо и налево раздаёт по 100 баллов, флагман компании их Южной Кореи получил на 3 пункта меньше.

В случае с записью видео проблема недостаточного экспонирования в плохом освещении пропадает. Также отмечаются низкий уровень шума во всех условиях съёмки, эффективная стабилизация при съёмке с рук и хорошая цветопередача. Главные недостатки – ограниченный динамический диапазон в высококонтрастных сценах и потеря детализации с ухудшением освещения.

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Фотовозможности смартфона оценены в 132 балла. За съёмку видео модель получила 102 балла. Для сравнения, лидер рейтинга, Huawei P40 Pro имеет 140 пунктов и 105 пунктов соответственно. Общий показатель Samsung Galaxy S20 Ultra составил 122 «попугая». DxOMark расположил смартфон на 7-й строчке, хотя Honor View 30 Pro набирает столько же в общем. Выше этой пары флагманов находятся Xiaomi Mi 10 Pro и OPPO Find X2 Pro, набравшие по 124 балла, Honor 30 Pro+ со 125 баллами и уже упомянутый Huawei P40 Pro. Лидер рейтинга заработал 128 «попугаев».