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11 февраля этого года компания Samsung в США представила флагманские смартфоны семейства Galaxy S20. Как и в 2019 году, в него вошли три модели, только Galaxy S20 в этот раз оказалась самой младшей из трио. Помимо неё производитель выпустил Samsung Galaxy S20+ и Galaxy S20 Ultra. В тот же день компания объявила российские цены на новинки. Флагманы поступили в продажу месяц назад, но сейчас компания решила поднять их стоимость на 10 000 рублей.

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Теперь в России Samsung Galaxy S20 в модификации 8/128 ГБ стоит не 69 990 рублей, а 79 990 рублей. Стоимость версии Plus с теми же объёмами оперативной и постоянной памяти выросла до 89 990 рублей, а Ultra-флагман обойдётся в 109 990 рублей. Он тоже имеет встроенный накопитель вместимостью 128 ГБ, но объём оперативки составляет 12 ГБ. При покупке флагманов компания в подарок даёт наушники Galaxy Buds+ и подписку Яндекс.Плюс сроком на полгода.

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Пока что непонятно, является ли повышение стоимость флагманского семейства ошибкой, либо же компания действительно решила удорожить три смартфона. Возможно, рост цен связан с изменением курса национальной валюты. Пока что производитель эту ситуацию никак не комментирует.

Как бы там ни было, в России все три модели оборудованы фирменным процессором Exynos 990. Программной оболочкой выступает ОС Android 10. В Galaxy S20 установлен дисплей диагональ 6,2 дюйма с плотностью точек 563ppi. В Galaxy S20+ диагональ увеличилась до 6,7 дюйма, а в Galaxy S20 Ultra – до 6,9 дюйма.

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Все три модели могут похвастаться поддержкой записи видео в 8K. В Galaxy S20 и Galaxy S20+ разрешение основной камеры составляет 12 Мп + 64 Мп + 12 Мп, а фронтальной – 10 Мп. В Galaxy S20 Ultra спереди установлен 40-мегапиксельный сенсор. В основной камере используются модули разрешением 108 Мп, 48 Мп и 12 Мп.

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Ёмкость аккумулятора в зависимости от модели составляет 4000 мАч, 4500 мАч и 5000 мАч. Также отметим частоту обновления экрана 120 Гц, встроенный в дисплей сканер отпечатков пальцев, защиту от воды по стандарту IP68 и 100-кратный программный зум в версии Ultra.