AMD Radeon RX 5600M превзошла NVIDIA GeForce RTX 2060 и GeForce GTX 1660 Ti в бенчмарке 3DMark 11
На выставке потребительской электроники CES 2020 в Лас-Вегасе, которая прошла в начале этого года, компания AMD вместе с мобильными процессорами Ryzen 4000 (Renoir) с интегрированной графикой анонсировала видеокарты Radeon RX 5600M и Radeon RX 5700M. Обе нацелены на производительные игровые ноутбуки, а готовые решения должны появиться до конца первой половины текущего года. Младшая из январских новинок была замечена в бенчмарке 3DMark 11.
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В составе мобильного ПК на базе процессора Ryzen 7 4800H ещё не вышедшая на рынок видеокарта Radeon RX 5600M смогла набрать 24 218 баллов в тесте для оценки производительности графики 3DMark. Для сравнения, мобильная видеокарта GeForce RTX 2060 в данной подкатегории набирает 23 583 балла, т.е. разница составила около 3% в пользу решения AMD.
рекламаОтрыв от GeForce GTX 1660 Ti и оказался более существенным. Так, видеокарта компании NVIDIA в тесте графики набирает 22 995 «попугаев», т.е. на 5,3% меньше. А вот ускорителю GeForce RTX 2060, установленному в ноутбуке XMG 15 программное обеспечение присудило 25 863 пункта. Он на 6,8% превзошёл показатель мобильной видеокарты компании AMD.
рекламаОжидается, что графический адаптер Radeon RX 5600M будет оборудован 7-нанометровым GPU с 2304 потоковыми процессами. Одним из первых ноутбуков на базе этой видеокарты станет Dell G5 SE стоимостью 799 долларов. Он также получит процессор серии Ryzen 4000H.
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