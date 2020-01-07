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Компания AMD ночью на Consumer Electronics Showcase 2020 в Неваде представила не только настольный графический адаптер Radeon RX 5600 XT, которого оценили в 279 долларов, но и пару видеокарт для мобильных ПК. Новинки называются Radeon RX 5600M и Radeon RX 5700M.

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Оба графических адаптера построены на базе 7-нанометрового GPU. Полные технические характеристики моделей пока что остаются в тайне. При этом на презентации было отмечено, что мобильные видеокарты смогут предложить такие же возможности и производительность, как и их версии, ориентированные на настольные персональные компьютеры.

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Ожидается, что Radeon RX 5700M получит 2560 потоковых процессоров, а в Radeon RX 5600M их число составит 2304. Конкурировать новинки должны с видеокартами NVIDIA GeForce RTX 2070 и GeForce RTX 2060 соответственно. Дебютные готовые решения на базе новых графических адаптеров можно будет купить уже во втором квартале текущего года.

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В рамках презентации на Consumer Electronics Showcase 2020 была заявлено, что одним из первых ноутбуков на базе Radeon RX 5600M станет модель Dell G5 SE. Его цена составит 799 долларов. Помимо графики от AMD он получит процессор «красного» гиганта серии Ryzen 4000H.