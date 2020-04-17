Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Компания Samsung вчера представила в Индонезии планшетный компьютер Galaxy Tab S6 Lite, а сегодня объявила стоимость новинки для всех регионов, включая Россию. Новинка представляет средний ценовой сегмент и поступит в продажу примерно через месяц.

реклама

Samsung Galaxy Tab S6 Lite оборудован дисплеем диагональю 10,4 дюйма с разрешением 2000 x 1200 точек. Матрица выполнена по технологии IPS и окружена не самым тонкими рамками. Но и шире отступы мы видели.

реклама

Устройство имеет цельнометаллический корпус с размерами 244,5 х 154,3 х 7 мм и весит 467 г. Сканер отпечатков пальцев не предусмотрен. Спереди установлена фронталка на 5 Мп, а сзади обосновалась одинарная основная камера с 8-мегапиксельным разрешением.

реклама

Кремниевым мозгом Samsung Galaxy Tab S6 Lite стал мобильный процессор Exynos 9611. Он имеет восемь ядер с частотой до 2,3 ГГц, 3-ядерный GPU Mali-G72 и выполняется по 10-нм технологии Однокристальная система дополняется 4 ГБ ОЗУ, а накопитель имеет вместимость 64 ГБ и 128 ГБ в зависимости от комплектации. Поддерживаются карты памяти до 1 ТБ. Питание всем компонентам планшета обеспечивает аккумулятор на 7040 мАч.

В новинке есть порт USB-C, стереодинамики с поддержкой Dolby Atmos, настроенные специалистами AKG, разъём для наушников, а также адаптеры Bluetooth 5 и Wi-Fi. Версия с поддержкой LTE тоже предусмотрена. Кроме того, стоит выделить поддержку работы с цифровым пером S-Pen. Программной основой выступает фирменная оболочка One UI 2.0 на базе операционной системы Android 10.

реклама

Samsung Galaxy Tab S6 Lite будет доступен в России с 12 мая 2020 года в серой, голубой и розовой расцветках. Стоимость модификаций с 64 ГБ и со 128 ГБ встроенной памяти составила 28 990 рублей и 31 990 рублей соответственно. За поддержку LTE нужно доплатить по 4000 рублей в обоих случаях. С ценами в других регионах можете ознакомиться в таблице ниже.