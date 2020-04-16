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Компания Xiaomi устроила краткосрочную распродажу смартфонов в России. Сегодня, 16 апреля, до 14:59 МСК субфлагман Xiaomi Mi 9T можно купить в модификации 6/128 ГБ со скидкой 4 699 рублей.

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Акционная цена модели составляет 24 291 рубль. Доступен смартфон в чёрном и синем цветах. Помимо указанных объёмов памяти за эти деньги покупатели получают аккумулятор ёмкостью 4000 мАч с поддержкой 18-ваттной зарядки, производительный 8-нанометровый чип Snapdragon 730 с графикой Adreno 618 и 6,39-дюймовый дисплей OLED формата Full HD+.

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Xiaomi Mi 9T был представлен в России во второй половине прошлого года. Смартфон выделяется наличием выдвижной фронтальной камеры. Она имеет разрешение 20 Мп. Тыльная камера в устройства построена на трёхмодульной системе. Телеобъектив на 8 Мп обеспечивает 2-кратный оптический зум без потери в качестве. Разрешение основного и широкоугольного модулей составляет 48 Мп и 13 Мп соответственно.

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Модель имеет ИК-порт, разъём для наушников, NFC и порт USB-C. Сканер отпечатков пальцев расположен под дисплеем. В продаже Xiaomi Mi 9T появился с предустановленной ОС Android 9.0 Pie и программной оболочкой MIUI 10. Сейчас модель работает на операционной системе Android 10 в основе фирменной прошивки MIUI 11 и входит в список смартфонов, которые в конце этого года получат MIUI 12 на базе Android 11.

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В завершение добавим, что по скидке можно будет сегодня приобрести и модель Xiaomi Redmi 8 на Snapdragon 439. Она выделяется двойной основной камерой с разрешением 12 Мп + 2 Мп и аккумулятором на 5000 мАч. С 20:00 по 23:59 МСК стоимость модификации с 3 ГБ оперативной и 32 ГБ постоянной памяти будет составлять 7 790 рублей вместо официальной цены 9 990 рублей.