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Компания Intel в начале этого месяца представила процессоры десятого поколения для мобильных персональных компьютеров. Издание ComputerBase поделилось первыми тестами ноутбука Gigabyte Aero 15, который построен на базе Intel Core i7-10875H.

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На графиках ниже можно видеть, что новая платформа компании Intel смогла обойти APU Ryzen 9 4900HS только в тесте однопоточности. 35-ваттный AMD Ryzen 4900 HS оказался на 4% и 5% менее производительным, чем 62-ваттная и 42-ваттная версии чипа Intel соответственно.

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В тесте многопоточности Ryzen 9 4900HS оказался на 22% быстрее, чем Intel Core i7-10875H в 45-ваттном режиме. Разница с чипом Intel при потреблении последнего 62 Вт составила 8%, также в пользу гибридного процессора компании AMD.

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В бенчмарке Blender ноутбук ASUS ROG Zephyrus G14 на базе APU «красной» компании со своей задачей справился за 20 минут 37 секунд в режиме 35 Вт и за 23 минуты 6 секунд в режиме 25 Вт. Gigabyte Aero 15 на это потребовалась 21 минута и 12 секунд при потреблении 65 Вт.

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Напомним, что Intel Core i7-10875H – это 8-ядерный 16-поточный процессор с частотой от 2,3 ГГц до 5,1 ГГц. Он имеет 16 МБ кэш-памяти третьего уровня и поддерживает работу с оперативной памятью DDR4-2993. В то же время Ryzen 9 4900HS – 7-нанометровый APU компании AMD, который получил восемь ядер с частотой 3,0-4,3 ГГц и поддержку многопоточности.