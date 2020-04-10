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Компания LG в преддверии выставки потребительской электроники Consumer Electronics Showcase 2020 в январе этого года анонсировала новые телевизоры с панелями NanoCell. За четыре месяца производитель из Сеула расширил линейку, добавив модели с 4K-экранами. Компания опубликовала стоимость нескольких устройств и назвала сроки поступления в продажу.

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LG NanoCell 99

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Итак, начнём с флагманской серии NanoCell 99. Она предлагает два телевизора с 65-дюймовой и 75-дюймовой панелями разрешением 8K UHD (7680 x 4320 точек). Матрица выполнена по технологии IPS и имеет частоту обновления 120 Гц. Компания заявляет о поддержке 8K HDR10 Pro, 8K HLG Pro, 4K Dolby Vision и 4K Technicolor HDR. Сразу отметим, что все модели компании LG работают на базе операционной системы WebOS.

Телевизоры поддерживают работу со всеми популярными голосовыми ассистентами и алгоритмы искусственного интеллекта LG ThinQ AI. Модели совместимы с Google Home и могут управляться с помощью голосовых команд.

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LG NanoCell 99 имеют пару 20-ваттных динамиков, адаптеры Bluetooth 5.0 и Wi-Fi с поддержкой диапазона 5 ГГц. На торце установлены два порта USB и четыре HDMI. Тыльная сторона содержит ещё один USB, Ethernet и разъём AV. Обе модели оборудованы процессором Alpha 9 третьего поколения.

Стоимость 75-дюймового телевизора 75NANQ99UNA составила 4999 долларов. Он поступит в продажу в следующем месяце. 65-дюймовая модель 65NAN099UNA появится на рынке в начале лета по цене 3499 долларов.

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Серия NanoCell 90 включает 4K-телевизоры диагональю от 55 дюймов до 86 дюймов. Старшая модель уже есть в продаже по цене 3299 долларов. В этом месяце на рынке появится 55-дюймовый телевизор 55NANO90UNA, цена которого составит 1049 долларов. В мае в продажу поступят 65-дюймовый 65NANO90UNA и 75-дюймовый 75NANO90UNA стоимостью 1499 долларов и 2499 долларов соответственно.

LG NanoCell 90

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Все телевизоры оборудованы LCD-панелями с частотой 120 Гц. Они поддерживают Dolby Vision, HDR10, HLG, Dolby Vision IQ и HDR Dynamic Tone Mapping. Также заявлена технология апскейлинга до 4K UHD. Как 8K-панели серия NanoCell 90 поддерживает работу со всеми голосовыми помощниками и LG ThinQ AI. Набор портов идентичный и беспроводных интерфейсов.

Ещё одна линейка, которая включает сразу четыре модели, называется LG NanoCell 85. Они оснащены панелями формата 4K UHD с разрешением 3840 х 2160 точек. Набор интерфейсов не отличается от предыдущих линеек, в то время как мощность акустической системы снижена с 40 Вт до 20 Вт. Аппаратная платформа построена на чипе Alpha 7 второго поколения.

LG NanoCell 85

LG уже продаёт 49-дюймовую модель 49NANO85UNA. Её цена составляет 649 долларов. В апреле также станет доступен 65-дюймовый 65NANO85UNA, цена которого составит 1199 долларов. В мае в продажу поступит 55-дюймовый телевизор 55NANO85UNA. Его компания оценила в 849 долларов. Наконец, 75-дюймовая модель выйдет лишь в начале осени, но её цена пока не уточняется.

LG NanoCell 81

Наконец, серия LG NanoCell 81 включает два телевизора. 65-дюймовый 65NANO81ANA можно будет купить начиная с апреля по цене 899 долларов. Самая дешёвая модель компании – 55-дюймовый 55NANO81ANA. Он уже доступен для покупки по цене 599 долларов.