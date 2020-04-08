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Процессоры Intel доминируют в рейтинге однопоточной производительности бенчмарка PassMark

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Бенчмарк PassMark нередко критикуют из-за того, что он в лучшем свете выставляет процессоры компании Intel. Например, в прошлом месяце часть чипов AMD, которые располагались вверху рейтинга однопоточной производительности, пропали из него. В апреле ситуация не изменилась. В топ-25 попало сразу 22 процессора компании Intel.

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Лидером рейтинга является Intel Core i9-9900KS, стоимость которого составляет 650 долларов. Его однопоточная производительность оценена в 3139 баллов. Второе место занимает Core i9-9900KF за 505 долларов с 2996 баллами в активе, а замкнул топ-3 Intel Core i9-9900K, которому бенчмарк присудил на 3 очка меньше. Цена CPU составляет 530 долларов. В пятёрке также нашлось место для Core i7-8086K и Core i7-9700KF стоимостью 700 долларов и 360 долларов соответственно.

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Самой дорогой платформой в топ-25 является Intel Core i9-10940X. Она оценена в 1150 долларов. Процессор расположился в конце первого десятка, набрав без малого 2900 «попугаев». Самая дешёвая модель – Core i3-9320. Она стоит 162 доллара и занимает предпоследнюю строчку рейтинга.

Отдельно нужно выделить чип Intel Core i3-9350KF. Стоимость платформы составляет около 170 долларов, но расположилась она с результатом 2857 очков лишь одной строчкой ниже CPU Core i9-10940X за 1150 долларов.

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Самое высокое место среди чипов AMD занял Ryzen 9 Pro 3900. Ему бенчмарк присудил 2783 балла. Немного ниже расположились AMD Ryzen 7 3800X и Ryzen 9 3950X с 2762 и 2747 пунктами соответственно. Замкнули топ-25 ещё два процессора компании Intel. Это уже упомянутый Core i3-9320 и чуть более дорогой Core i5-9500F.

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