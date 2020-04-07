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Российское правительство намерено на время ограничить импорт нефтепродуктов на фоне резкого обвала стоимости сырья. После падения цен на чёрное золото удешевления топлива за рубежом не пришлось долго ждать. При этом на территории России стоимость топлива осталась практически на прежнем уровне ввиду особенностей государственного регулирования.

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РКБ со ссылкой на одного из игроков топливного рынка сообщает о том, что правительство планирует предотвратить ввоз в страну дешёвого бензина. Эту информацию также подтвердили три чиновника, но Министерство энергетики от комментариев воздержалось.

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Компаниям в скором времени сообщат о принятии решения, тогда как на законодательном уровне эмбарго будет закреплено немного позже. Как сообщается, данные меры рассчитаны до сентября текущего года. Именно столько, по оценкам экспертов, стоимость нефти будет оставаться на низком уровне.

За счёт механизма сглаживания цен на топливо, который разработан для предотвращения резкого роста и обвала, стоимость российского бензина превысила экспортную цену за вычетом налогов и транспортных издержек (нетбэк). В частности, по состоянию на 6 апреля 2020 года нетбэк на бензин АИ-92 составил примерно 25 700 рублей за тонну, тогда как оптовая цена достигла отметки 38 800 рублей за тонну.