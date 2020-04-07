Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Китайская компания Xiaomi отпраздновала десятый день рождения. За это время она прошла долгий путь от никому неизвестного производителя бюджетных смартфонов до одного из крупнейших поставщиков в мире. Сейчас Xiaomi является самой молодой компанией в списке Fortune Global 500.

реклама

Первый умный телефон был анонсирован в конце лета 2011 года. Он назывался Xiaomi Mi 1 или Xiaomi Phone. Он получил 4-дюймовый дисплей, 1 ГБ оперативной памяти, однокристальную систему Qualcomm MSM8260, накопитель вместимостью 4 ГБ и основную камеру на 8 Мп. Одной из особенностей смартфона была батарея на 1930 мАч, в то время как конкуренты использовали аккумуляторы ёмкостью до 1500 мАч.

реклама

Флагманы Xiaomi отличались низкой ценой, но она постоянно росла. Если анонсированный в августе 2012 года Mi 1S на Snapdragon S3 стоил 190 евро, а цена моделей вплоть до Mi 5 на Snapdragon 820 составляла не более 250 евро, то уже Xiaomi Mi 6 в 2017 году поступил в продажу по цене от 350 евро за базовую модификацию. Представленный в 2018 году Mi 8 сохранил ценник преемника в начальной конфигурации, а стоимость Mi 9 в 2019 году выросла до отметки 390 евро. Важно заметить, что речь идёт о китайском рынке.

реклама

Параллельно Xiaomi открыла ещё одну флагманскую серию – Mi MIX. Она объединяет в себе необычные смартфоны флагманского уровня. Например, в Mi MIX, Mi MIX 2 и Mi MIX 2S фронтальная камера установлена внизу лицевой стороны, Mi MIX 3 исполнен в форм-факторе слайдера, а Mi MIX Alpha имеет опоясывающий дисплей, правда, на рынке он скорее всего никогда не появится. Из доступных покупателям смартфонов самым дорогим является Xiaomi Mi 10 Pro. Его цена в Европе составляет 999 евро.

Китайская компания представила первые в мире устройства со 108-мегапиксельной и 64-мегапиксельной камерами. Также стоит заметить, что Xiaomi в 2018 году выпустила смартфон в рамках серии Pocophone, которую несколько недель назад выделили в отдельный суббренд. В начале прошлого года независимым стал бренд Redmi.

реклама

В завершение добавим, что Xiaomi выпускает игровые смартфоны Black Shark, спортивные браслеты Mi Band, беспроводные наушники, телевизоры, ноутбуки и имеет крупнейшую в мире сеть Интернета вещей. Большинство решений IoT выпускаются на фирменной платформе коллективного финансирования Youpin, хотя недавно Xiaomi объявила о выходе на краудфандинговую площадку Kickstarter.