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Honor View 30 Pro можно выиграть за 1 рубль в честь дня рождения бренда

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Компания Honor была основана в 2013 году. Через несколько дней она будет отмечать свой седьмой день рождения. В честь этого события на официальном сайте компании проводится акция, главным призом которой является смартфон Honor View 30 Pro.

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Акция продлится до 8 апреля 2020 года. Чтобы принять в ней участие, нужно перейти на сайт компании, зарегистрироваться или войти в уже существующий аккаунт, а затем на специальной странице нажать «Старт».

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Каждый пользователь может покрутить колесо фортуны раз в день и получить дополнительную попытку за репост в Facebook. Призовой фонд конкурса составляют семь смартфонов Honor View 30 Pro стоимостью 36 990 рублей, семь умных часов Honor Magic Watch 2 46mm стоимостью 12 990 рублей, семь Bluetooth-наушников Honor Sport Pro AM66 стоимостью 4990 рублей, семь спортивных браслетов Honor Band 5 стоимостью 2490 рублей, а также купоны на скидку в размере 500/800/1000 рублей.

Напомним, что флагман Honor View 30 Pro был представлен в Китае в конце прошлого года, а до России добрался только недавно. Он оборудован 6,57-дюймовым дисплеем IPS с отверстием для фронтальной камеры разрешением 32 Мп + 8 Мп. Основная камера обзавелась широкоугольным и главным модулями на 12 Мп и 40 Мп соответственно, а также 8-мегапиксельным телеобъективом с 3-кратным оптическим зумом.

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В основу флагмана положена 7-нанометровая платформа Kirin 990. Ёмкость несъёмного аккумулятора составляет 4100 мАч. Кроме того, производителем заявлена поддержка 40-ваттной зарядки по проводу и 27-ваттной беспроводным путём. В смартфоне есть чип NFC, но из-за отсутствия сервисов Google технология Google Pay для бесконтактной оплаты не поддерживается.

Honor View 30 Pro обзавёлся софтом Huawei Mobile Services. Работает флагман на операционной системе Android 10 с фирменной оболочкой Magic UI 3.

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