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Китайская компания Xiaomi вместе с двумя телевизорами Mi TV представила ещё одни полностью беспроводные наушники. Пока производитель не открывает третье поколение, а новинка пополнила семейство Mi Air 2. Она называется Xiaomi Mi Air 2s. По словам производителя, наушники выделяются хорошей автономностью и усовершенствованной технологией Bluetooth.

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Модель оборудована 14,2-миллиметровыми излучателями, которые обеспечивают качественное звучание. Наушники синхронизируются со смартфонами через Bluetooth 5.0 и поддерживают кодек LHDC, который является аналогом Qualcomm aptX-HD и Sony LDAC.

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По словам производителя, встроенного в наушники аккумулятора хватит на 5 часов автономной работы. Кейс продлевает жизнь почти в пять раз – до 24 часов. По сравнению с моделью прошлого поколения автономность увеличена на 70%. Футляр обзавёлся поддержкой технологии беспроводной зарядки по стандарту Qi и с нуля до 100% заряжается за 60 минут.

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Активное шумоподавление не предусмотрено, но производитель заявляет о наличии пары микрофонов, которые позволяют снизить уровень шума во время разговоров. Модель поддерживает управление жестами за счёт сенсорных панелей. Также имеются инфракрасные датчики, благодаря которым воспроизведение музыки автоматически приостанавливается, если наушники достать из ушей.

В Xiaomi Mi Air 2s реализована глубокая интеграция с фирменным программным обеспечением MIUI. Наушники поддерживают работу с голосовым ассистентом Xiao AI. Старт продаж новинки запланирован на 8 апреля текущего года. Стоимость модели составила 399 юаней или 55 долларов.