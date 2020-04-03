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Китайская компания Xiaomi сегодня, 3 апреля, проводит свой ежегодный фестиваль Mi Fan Festival. В этом году ему исполняется 10 лет, в связи с чем производитель запустит в продажу 2020 смартфонов Redmi Note 9S MFF 2020 Limited Edition. А на сегодня компания из Пекина запланировала анонс 22 новых продуктов. Естественно, обо всех новинках мы писать не будем, а рассмотрим только наиболее интересные. Например, новые 4K-телевизоры, которые был анонсированы сегодня.

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Начнём со старшей модели под названием Xiaomi Mi TV Pro 75”. Она оборудована 75-дюймовой панелью, которая занимает, по словам производителя, 97% лицевой стороны устройства. Новинка может воспроизводить контент в формате 8K UHD, несмотря на то что разрешение экрана в четыре раза меньше.

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Телевизор Xiaomi получил поддержку Dolby Audio и голосового управления. Модель можно интегрировать в систему умного дома и использовать для управления другими устройствами. Голосовой помощник XiaoAI тоже заявлен.

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В основе телевизора лежит 64-битный процессор с четырьмя ядрами, которые трудятся на частоте до 1,9 ГГц. Производитель утверждает, что для Mi TV Pro 75” был использован 12-нанометровый чипсет. Оперативной памяти под капотом установлено 2 ГБ, а накопитель имеет вместимость 32 ГБ. Программной основой выступает операционная система Android с оболочкой PatchWall.

Более скромная новинка китайской компании называется Xiaomi Mi TV 4A 60”. Она получила 60-дюймовый экран формата Ultra HD (4K) на базе жидкокристаллической панели, которую окружают сравнительно тонкие рамки.

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Модель оборудована 2 ГБ оперативной памяти, а встроенное хранилище рассчитано на хранение 16 ГБ данных. Из остального отметить стоит прошивку PatchWall и поддержку работы с голосовым ассистентом.

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Оба телевизора поступят в продажу 9 апреля текущего года в Китае. Стоимость 75-дюймовой модели Xiaomi Mi TV Pro 75” составила 5999 юаней или 845 долларов. 60-дюймовая новинка Mi TV 4A 60” оказалась в три раза дешевле. Её оценили в 1999 юаней или 280 долларов.