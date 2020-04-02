Мобильную видеокарту NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER протестировали в бенчмарке 3DMark – 11% отрыв от GeForce RTX 2070 и 15% отставание от GeForce RTX 2080
Сегодня компания NVIDIA анонсировала видеокарты GeForce RTX 2070 SUPER и GeForce RTX 2080 SUPER вместе с их версиями в исполнении Max-Q для мобильных ПК. Ресурс Notebookcheck первым поделился результатами тестирования младшей из двух новинок в бенчмарке 3DMark.
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Видеокарта NVIDIA GeForce RTX 2070 прошла тест на производительность в системе с мобильными процессорами Intel Core i9-10880H и Intel Core i7-10750H. Разница в итоговых результатах оказалась несущественной – порядка 1%. Мы будем отталкиваться от более высоких показателей.
рекламаИтак, в Fire Strike с разрешением Full HD результат новинки составил 22 404 «попугая». Это примерно на 11% меньше по сравнению с настольной GeForce RTX 2070 SUPER. Обычную мобильную GeForce RTX 2070 новинка уже обошла на всё те же 11%. Разница в производительности с мобильной GeForce RTX 2080 составила порядка 13% в пользу последней.
рекламаВ Time Spy с разрешением 2560 х 1440 точек мобильный графический ускоритель GeForce RTX 2070 SUPER набрал 8379 баллов. Разница с настольной версией SUPER оказалась более существенной, чем в предыдущем тесте – 19%. Мобильная GeForce RTX 2080 показала себя на 20% производительнее, а мобильная GeForce RTX 2070 уступила результату новинки 9%.
рекламаВ 3DMark Fire Strike с разрешением Ultra HD (4K) ситуация особо не изменилась. Новый ускоритель американской компании набрал 5077 «попугаев». Это на 15% меньше по сравнению с настольной видеокартой GeForce RTX 2070 SUPER и мобильной GeForce RTX 2080, которые демонстрируют практически идентичные показатели. Модель GeForce RTX 2070 для мобильных ПК оказалась немного позади с результатом 4636 баллов.
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Наконец, в 3DMark Fire Strike Extreme графический адаптер удостоился 10 512 «попугаев», уступив настольной версии SUPER порядка 12%. Мобильная GeForce RTX 2080 оказалась производительнее на 19%, а GeForce RTX 2070 не дотянула до показателя новинки порядка 13%.
Судя по всему, компания NVIDIA также провела работу над улучшением мобильной видеокарты GeForce RTX 2060. Замеченная, возможно, обновлённая версия ускорителя оказалась на 10% и на 4% производительнее оригинальной GeForce RTX 2060 и GeForce RTX 2070 Max-Q соответственно.
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