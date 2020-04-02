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Веб-обозреватель Microsoft Edge всё же смог обойти Mozilla Firefox и стать вторым по популярности браузером в мире. В 2020 год он вошёл с долей 6,07%. Уже по итогам января показатель вырос почти на 1%, а в феврале браузер использовался в 7,38% всех персональных компьютеров. По итогам последнего месяца зимы на второй строчке располагался Firefox с долей 7,57%.

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В марте два веб-обозревателя поменялись местами. Согласно данным, опубликованным на сайте NetMarketShare, Microsoft Edge занимает 7,59% рынка. В то же время доля Mozilla Firefox составила 7,19% в прошлом месяце.

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Лидером с огромным отрывом продолжает оставаться Google Chrome. На сайте NetMarketShare есть данные только начиная с мая 2016 года. Уже тогда браузер американской компании занимал 56,2% рынка, а идущий на второй строчке Internet Explorer – 14,89%. Доля последнего, к слову, в марте этого года составила 5,87%.

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Минимальную часть рынка за последние четыре года Google Chrome занимал в июле 2017 года – 55,5%. Начиная с ноября 2017 года доля браузера не упускалась ниже отметки 60%. Самая большая популярность обозревателя пришлась на сентябрь прошлого года. Тогда Chrome был установлен в 69,17% персональных компьютеров. По итогам марта 2020 года он занимает 68,50% рынка.