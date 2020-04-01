Xiaomi пошутила над фанатами 1 апреля пообещав перевыпустить старый флагман
Как известно, 1 апреля – это идеальная возможность подшутить над знакомыми и близкими. Компания Xiaomi решила не оставаться в стороне праздника и пошутила над своими поклонниками. Правда, вышло это у неё жестоко.
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Несколько дней назад в Сети появилась информация, причём от первых лиц Xiaomi, о том, что китайский производитель выпустит переиздание флагманского смартфона 2017 года Mi 6. Будущей новинке приписывали процессор серии Snapdragon 700 или Snapdragon 800, компактный корпус, NFC и название Xiaomi Mi 6 Classic Edition.
рекламаСегодня один из топ-менеджеров китайской компании шутки ради на своей официальной странице анонсировал новое издание флагмана. Томас Ван Тен опубликовал постер с перечнем ключевых технических характеристик и изображением «новинки». Модель получила дисплей OLED формата Quad HD+ производства Samsung с частотой обновления 90 Гц и диагональю 5,99 дюйма.
Кремниевым сердцем «нового» Xiaomi Mi 6 выступила 7-нанометровая мобильная платформа Snapdragon 865 в паре с 12 Гб оперативной памяти. Накопитель имеет вместимость 256 ГБ. Также в арсенал флагмана вошла аккумуляторная батарея ёмкостью 4070 мАч с поддержкой 65-ваттной быстрой зарядки по проводу.
рекламаВ списке характеристик оказались стереодинамики, 108-мегапиксельный датчик изображения в основной камере, оптическая стабилизация и поддержка работы в мобильных сетях пятого поколения. «Старт продаж» намечен на 28 апреля. Оценили аппарат в 3699 юаней или 520 долларов.
Поверили менеджеру высшего звена китайской компании многие пользователи. После того, как выяснилось, что анонс обновлённого Xiaomi Mi 6 оказался не более чем первоапрельской шуткой, поклонники бренда выразили своё разочарование в том, что смартфон представлен не будет.
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