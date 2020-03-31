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Microsoft анонсировала замену для Office 365 с эксклюзивными функциями

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Американский гигант Microsoft анонсировал подписки Personal и Family на Microsoft 365. Они заменят текущие планы + Office 365. Для пользователей они станут доступны через три недели, 21 апреля. Цена подписки Personal составила 7 долларов, в то время как Family обойдётся на 3 долларов дороже.

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Компания из Редмонда намерена ввести новшества, которые станут доступны в предварительной версии в течение нескольких месяцев. Речь идёт о новых функциях в рамках Microsoft Teams и приложении Family Safety. Последнее будет поддерживать работу с операционными системами Android и iOS.

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По замыслу американской компании, программное обеспечение даст возможность членам семьи обмениваться геоданными, а также управлять экранным временем на нескольких гаджетах, включая игровые приставки Xbox и персональные компьютеры. Приложение будет оповещать, когда кто-то из членов семьи покинет дом, работу или учебное заведение.

Сейчас американская компания работает над корпоративной платформой Microsoft Teams. Новые функции нацелены на обеспечение возможности общения между друзьями и родными в групповом чате или посредством видеозвонков. Также пользователи смогут делиться контентом. При этом от Skype компания отказываться пока что не планирует.

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Microsoft намерена расширить функциональность Office. В ближайшее время в распоряжении пользователей появится продвинутый инструмент проверки правописания Microsoft Editor. Он поможет расставить знаки препинания, снизить частотность слов, улучшить грамматику и стиль письма в целом.

В рамках Microsoft 365 предусмотрено несколько нововведений для PowerPoint. Искусственный интеллект даст возможность отточить ораторские способности, анализируя скорость разговора. Presenter Coach может определять монотонность и наличие слов паразитов в речи.

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Для Excel компания Microsoft предусмотрела функцию Money. С её помощью можно организовать управление расходами в табличном редакторе. В документ можно импортировать баланс и транзакции с банковских карт. Также в Excel добавлены новые типы данных: места, еда, фильмы и покемоны.

Наконец, не остался без нововведений и фирменный браузер Edge. Он получил функцию Monitor Password. Она будет использоваться для повышения безопасности сохранённых паролей. Также добавлены вертикальные вкладки и умное копирование.

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