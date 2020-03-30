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Чуть более недели назад мы писали о тестировании двух с половиной десятков актуальных видеокарт в игре DOOM Eternal. Лучший показатель продемонстрировал ускоритель NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti. Сейчас сотрудники TechPowerUp провели масштабное тестирование 27 адаптеров в Resident Evil 3.

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При разрешении Full HD на максимальных настройках графики с DirectX 11 худший показатель продемонстрировала GeForce GTX 1060 с 3 ГБ видеопамяти. Её результат составил 70,6 к/сек. Примерно на 10 к/сек выше фреймрейт выдавала система с GeForce GTX 1060 с 6 ГБ памяти.

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Меньше 100 к/сек продемонстрировали ещё четыре видеокарты: Radeon RX 550 XT (82,5 к/сек), Radeon RX 570 (84,5 к/сек), GeForce GRX 1650 SUPER (90,9 к/сек) и Radeon RX 580 (96,4 к/сек). С DirectX 12 ситуация немного изменилась. Менее 100 к/сек также продемонстрировали Radeon RX 590 (97,7 к/сек) и GeForce GTX 1660 (96,7 к/сек).

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В игре с разрешением Quad HD видеокарта GeForce GTX 1060 с 3 ГБ памяти сильно отстала от модификации с 6 ГБ памяти – 32,9 к/сек против 51,2 кс/сек. Менее заветной отметки 60 к/сек выдали такие графические ускорители, как Radeon RX 570 (53,4 к/сек), Radeon RX 5500 XT (55,5 к/сек) и GeForce GTX 1650 SUPER (56,4 к/сек). При использовании DirectX 12 ситуация кардинально не поменялась.

Наконец, в 4K UHD на максимальных настройках с игрой справиться смогли лишь несколько видеокарт. Так, фреймрейта свыше 60 к/сек удалось добиться только с GeForce RTX 2070 SUPER (61 к/сек), Radeon VII (65,5 к/сек), GeForce RTX 2080 (66,1 к/сек), GeForce RTX 2080 SUPER (70,9 к/сек) и GeForce RTX 2080 Ti (85,1 к/сек). Отметим, что с DirectX 12 с этого списка выпала видеокарта GeForce RTX 2070 SUPER (57,5 к/сек). Остальные ускорители также немного ухудшили свои показатели. С результатами всех адаптеров в Resident Evil 3 вы можете ознакомиться ниже.

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В завершение несколько слов скажем о ПК, на котором были осуществлены тесты. Его кремниевым сердцем стал процессор Intel Core i9-9900K с частотой 5 ГГц. На роль материнской платы сотрудники TechPowerUp выбрали модель EVGA Z390 Dark. В составе системы есть пара твердотельных накопителей ёмкостью 960 ГБ и 16 ГБ оперативки с частотой 4000 МГц. Также отметим пакеты драйверов GeForce 445.75 WHQL и Radeon Software 20.4.1 Beta.