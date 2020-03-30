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Компания Xiaomi во втором квартале 2020 года в Европе представит смартфон Mi 10T. Вчера, 29 марта, будущая новинка впервые поиграла мышцами в программном обеспечении Geekbench, которое оценило производительность смартфона.

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В тесте одного ядра Xiaomi Mi 10T набрал 334 «попугая», в то время как в многопоточном режиме бенчмарк присудил устройству 1403 «попугая». Если верить программному обеспечению, то в смартфоне будет установлена 14-нанометровая однокристальная система Snapdragon 660 компании Qualcomm с графикой Adreno 512. Также непонимание вызывает версия операционной системы Android – v9.0 Pie.

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Xiaomi Mi 10T станет преемником модели Mi 9T. Последняя является международной версией Redmi K20. Ранее предполагалось, что как Mi 10T за пределами Китая будет продаваться Redmi K30 4G. Однако, данная модель построена на базе 8-нанометрового мобильного процессора Snapdragon 730G с графикой Adreno 618 и работает под управлением операционной системы Android 10.

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Есть вероятность, что программное обеспечение Geekbench 5 с ошибкой определило название смартфона. Результат в тесте на производительность соответствует показателю устройств на базе Snapdragon 660. Например, модель Mi A2 набирает 325 и 1259 баллов в однопоточном и многопоточном режимах соответственно.

Дата презентации Xiaomi Mi 10T пока что не уточняется.