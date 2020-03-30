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Стали известны характеристики Xiaomi Mi Note 10 Lite

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В конце осени прошлого года компания Xiaomi анонсировала смартфон среднего уровня Mi Note 10, который первым в Европе получил 108-мегапиксельную основную камеру. Модель продаётся уже несколько месяцев, а сейчас стало известно о планах пекинского производителя по выпуску версии Lite.

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Xiaomi Mi Note 10

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Xiaomi Mi Note 10 Lite, как и старшая модель, получит пятимодульную основную камеру. Её разрешение составит 64 Мп + 8 Мп + 8 Мп + 5 Мп + 2 Мп. На наличие 5-кратного зума надеяться не стоит, но всё же один из двух 8-мегапиксельных модулей должен оказаться телеобъективом. Разрешение фронтальной камеры по сравнению с Mi Note 10 будет уменьшено вдвое и составит 16 Мп вместо 32 Мп.

А вот ёмкость аккумулятора не изменится. Так, Xiaomi Mi Note 10 Lite получит батарею на 5260 мАч. Мощность быстрой зарядки по проводу составит 5260 мАч. В смартфоне будет установлен 8-нанометровый мобильный процессор Snapdragon 730G с частотой до 2,2 ГГц и графикой Adreno 618.

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Диагональ дисплея составит 6,47 дюйма. В продажу будущая новинка поступит с предустановленной операционной системой Android 10 и фирменным программным обеспечением MIUI 11. Информации о стоимости и дате выхода Xiaomi Mi Note 10 Lite пока что нет.

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