Crytek может выпустить мобильную версию движка CryEngine
Недавно компания Crytek поделилась любопытным роликом. В нём продемонстрированы все игры, которые в течение прошлых десяти лет был созданы на движке CryEngine. Видео завершилось кадрами из первой части игры Crysis, из-за которых некоторые пользователи предположили, что компания может готовить к выходу её ремастер. Но данная заметка не об этом. Как стало известно, немецкая компания может вскоре выпустить мобильную версию движка CryEngine.
рекламаЕстественно, он, как и сама компания, стал известен благодаря уже упомянутом шутере Crysis. Он в своё время был настоящим испытанием даже для самых производительных компьютеров. Помимо легендарного шутера на CryEngine построено ещё несколько известных игр, в число которых входят Kingdom Come: Deliverance, The Climb и Prey.
Слухи о выходе мобильной версии движка появились не на пустом месте. На днях в YouTube был опубликован ролик под названием CRYENGINE Mobile Pipeline Reveal Teaser. Подобные видео зачастую служат лишь для демонстрации и не означают, что в игре будет графика такого уровня.
рекламаОднако, именно CryEngine потенциально может оказаться тем инструментом, которому удастся задействовать всю производительность графического процессора в современных смартфонах. Игры, способные максимально использовать ресурсы топовых и даже среднеуровневых платформ, уже давно не выпускаются, в то же время производительность GPU в однокристальных системах с каждым годом только повышается.
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