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Компания Meizu отпразднует свой 17-й день рождения выпуском флагманского смартфона Meizu 17. Модель будет анонсирована в следующем месяца и станет первым умным телефоном китайского бренда, представленным в 2020 году. Сегодня в Сети была опубликована стоимость грядущей новинки.

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По новой информации, Meizu 17 получит 6,5-дюймовый дисплей OLED с интегрированным сенсором для считывания отпечатков пальцев. Частота обновления составит 90 Гц, а разрешение – 1080 точек по меньшей стороне. На одном из изображений, которое появилось в Сети ранее в этом месяце, было видно, что ободок вокруг фронтальной камеры будет служить индикатором заряда аккумулятора.

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В основу Meizu 17 ляжет мобильный процессор Snapdragon 865 с модемом Snapdragon X55. Грядущая новинка окажется первым смартфоном китайской компании с поддержкой сотовой связи по стандарту 5G. В состав устройства войдёт новейшая оперативная память LPDDR5 в объёме 8/12 ГБ. Накопитель UFS 3.0 будет характеризоваться вместимостью 128/256 ГБ в зависимости от модификации.

Смартфону приписывают универсальную камеру на 64 Мп, 12-мегапиксельный телеобъектив и широкоугольный модуль с разрешением 20 Мп. Питание будет обеспечивать аккумулятор на 4500 мАч с поддержкой 30-ваттной быстрой зарядки. При этом толщина корпуса будет составлять 8 мм, а масса устройства – 185 г.

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Теперь о ценах. В базовой модификации за Meizu 17 придётся отдать 3999 юаней или примерно 560 долларов. Версия с накопителем удвоенной вместимости обойдётся в 4299 юаней или 610 долларов. За смартфон с 12 ГБ ОЗУ заплатить нужно будет ещё на 55 долларов больше. Как видим, Meizu 17 метит в конкуренты для Xiaomi Mi 10. По крайней мере, по цене.