Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Meizu 17: цена и характеристики

для раздела Блоги
1
Gigabyte 2080 Super - суперпредложение в Ситилинке
Nvidia RTX 8000 - 600 000р
RTX 2060 по старой цене в Регарде
1000 товаров по 1 рублю в Ситилинке
Начислено вознаграждение
Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение.

Компания Meizu отпразднует свой 17-й день рождения выпуском флагманского смартфона Meizu 17. Модель будет анонсирована в следующем месяца и станет первым умным телефоном китайского бренда, представленным в 2020 году. Сегодня в Сети была опубликована стоимость грядущей новинки.

реклама

По новой информации, Meizu 17 получит 6,5-дюймовый дисплей OLED с интегрированным сенсором для считывания отпечатков пальцев. Частота обновления составит 90 Гц, а разрешение – 1080 точек по меньшей стороне. На одном из изображений, которое появилось в Сети ранее в этом месяце, было видно, что ободок вокруг фронтальной камеры будет служить индикатором заряда аккумулятора.

реклама

В основу Meizu 17 ляжет мобильный процессор Snapdragon 865 с модемом Snapdragon X55. Грядущая новинка окажется первым смартфоном китайской компании с поддержкой сотовой связи по стандарту 5G. В состав устройства войдёт новейшая оперативная память LPDDR5 в объёме 8/12 ГБ. Накопитель UFS 3.0 будет характеризоваться вместимостью 128/256 ГБ в зависимости от модификации.

Смартфону приписывают универсальную камеру на 64 Мп, 12-мегапиксельный телеобъектив и широкоугольный модуль с разрешением 20 Мп. Питание будет обеспечивать аккумулятор на 4500 мАч с поддержкой 30-ваттной быстрой зарядки. При этом толщина корпуса будет составлять 8 мм, а масса устройства – 185 г.

реклама

Теперь о ценах. В базовой модификации за Meizu 17 придётся отдать 3999 юаней или примерно 560 долларов. Версия с накопителем удвоенной вместимости обойдётся в 4299 юаней или 610 долларов. За смартфон с 12 ГБ ОЗУ заплатить нужно будет ещё на 55 долларов больше. Как видим, Meizu 17 метит в конкуренты для Xiaomi Mi 10. По крайней мере, по цене.

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

meizu
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тест видеокарты MSI Radeon RX 5500 XT Mech
7
Битва игровых компьютеров: Core i3-9100F & GeForce GTX 1660 VS Ryzen 5 1600 & Radeon RX 590
13
Обзор компактного корпуса SGPC K39: ничего лишнего – только необходимое
89
Битва процессоров: Core i3-9350KF VS Ryzen 5 3500 в связке с видеокартой GeForce RTX 2080
21
Битва видеокарт: GeForce RTX 2060 Super VS Radeon RX Vega 64
40
Обзор и тест корпуса AeroCool AirHawk
9
Тестирование видеокарт, процессоров и игровых компьютеров в игре Total War: Three Kingdoms
23
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Strix X570-i Gaming
16
Обзор и тестирование SSD-накопителя PCIe NVMe Plextor M9PGN Plus (PX-1TM9PGN+) объемом 1 Тбайт
16
Битва игровых компьютеров: Core i5-9600KF & GeForce GTX 1650 Super VS Ryzen 5 3600 & Radeon RX 580
49

Интересные материалы

Битва видеокарт: GeForce RTX 2060 Super VS Radeon RX Vega 64
22 марта 2020 40
Битва игровых компьютеров: Core i5-9600KF & GeForce GTX 1650 Super VS Ryzen 5 3600 & Radeon RX 580
18 марта 2020 49
Битва процессоров: Core i5-9400F VS Ryzen 7 1700 в связке с видеокартой Radeon RX 5700
16 марта 2020 47
Битва процессоров: Core i3-9350KF VS Ryzen 5 3500 в связке с видеокартой GeForce RTX 2080
23 марта 2020 21
Обзор компактного корпуса SGPC K39: ничего лишнего – только необходимое
24 марта 2020 89
Битва видеокарт: GeForce GTX 1080 VS Radeon RX 5700
13 марта 2020 29

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Разработчики S.T.A.L.K.E.R. 2 в честь 13-летия игры Тень Чернобыля сделали фанатам подарок
27
Нейросеть от NVIDIA удвоила производительность видеокарт GeForce RTX в трёх играх – на очереди десятки других проектов
19
Новые сведения о видеокарте NVIDIA GeForce RTX 3090 Ampere – сроки выхода и технические характеристики
44
Хорошая видеокарта не обязательна — DOOM Eternal запустили и вовсе без неё при 60 fps
18
MSI выпустила 3 игровых монитора Optix с частотой до 240 Гц, откликом 1 мс и ценой всего от $190
19
Один из главных эксклюзивов PlayStation 4 может выйти на ПК
39
Ubisoft присоединяется к бесплатным раздачам игр
14
Названы сроки появления оперативной памяти DDR5 от Samsung
18
Россия готова к удалённой работе из-за коронавируса - Путин объявил нерабочей неделю с 30 марта по 5 апреля
74
Исходный код для AMD Big Navi и Arden был частично размещён на Github — хакер оценил данные в 100 миллионов долларов
15
Valve считает, что моддеры рано или поздно отвяжут Half-Life Alyx от VR, но это будет плохо
45
Настольный 8-ядерный процессор Ryzen 7 3700X оказался медленнее нового Ryzen 9 4900HS APU
23
Half-Life Alyx уже запустили без VR-устройств
41
Производитель памяти приписывает процессорам AMD Genoa поддержку DDR4
3
Windows 7 снова в опасности – Microsoft сообщила о новой критической уязвимости, которую уже используют хакеры
12
Исходный код чипов AMD Arden и Big Navi похищены
9
В свежем видео движка CryEngine вновь обнаружен намёк на ремастер Crysis
18
После возвращения в Steam Grand Theft Auto IV лишилась многих важных функций
14
Acer представила в России игровой монитор стоимостью 29 990 рублей
17
Анонс GTA VI может состояться в ближайшее время
10

Популярные статьи

Как бесплатно раздать себе интернет со смартфона на ПК, метод бедных студентов
59
Битва игровых компьютеров: Core i3-9100F & GeForce GTX 1660 VS Ryzen 5 1600 & Radeon RX 590
13
Настройки графики - большая шутка разработчиков игр
34
Выбираем игровой монитор правильно: диагональ, типы матриц, частота обновления
41
Linux vs Windows - попытаемся сравнить объективно
54
Флешбэк: Xiaomi Redmi Note 3 – смартфон, который смог
7
Подсветка блока питания – бессмысленная переплата, но это не точно
23
Самые популярные телефоны начала 2000-х: вернемся в прошлое
23
ADATA XPG в погоне за двумя зайцами
7
Обзор и тест видеокарты MSI Radeon RX 5500 XT Mech
7

Сейчас обсуждают

Bender Rodriguez
19:26
ок, кому на белом свете интересно, как разгоняются процы четвертьвековой давности?
В руках ретроклокера Intel Pentium увеличил частоту с 133 до 248 МГц
ktod
19:22
Кто как хочет так и дрочит. Это же хобби.
В руках ретроклокера Intel Pentium увеличил частоту с 133 до 248 МГц
Твоя мамка
19:20
А сейчас судя по последнему думу 100-120%
Видеокарта GeForce RTX 3080 Ti от NVIDIA станет самой успешной за последние 4 года – Bloomberg
max1024
19:16
Одним словом - ОВЕРКЛОКИНГ!
В руках ретроклокера Intel Pentium увеличил частоту с 133 до 248 МГц
RD_tech
19:16
Первым был Эриксон т28 с флипом и со съемной антенной. Потом Был бизнес-модель r520m в серебристом кузове: IR, BT, GPRS Начинал тогда осваивать настоящий мобильный интернет со свистком бт и Asus s200 ...
Самые популярные телефоны начала 2000-х: вернемся в прошлое
Вася Петров
19:15
Когда это отбраковка стала флагманом.
На базе флагманского NVIDIA GA102 могут быть созданы две модели видеокарт Ampere
Юрий Клюев
19:14
Если топ будет за 600$-700$ как раньше все топы стоили,тогда успех обеспечен. P.S но этого НЕ БУДЕТ🤔
Видеокарта GeForce RTX 3080 Ti от NVIDIA станет самой успешной за последние 4 года – Bloomberg
Denis Belokopytov
19:12
Скорее это ближе к процессорам, что стоят в новых консолях. В консолях уровень 9900к выходит, что не может не радовать, с одной стороны и не огорчить с другой, скорее всего для будущих игр нужно будет...
Настольный 8-ядерный процессор Ryzen 7 3700X оказался медленнее нового Ryzen 9 4900HS APU
АдамантитоваяРуда
19:12
Кому эти лопаты нужны непонятно. Ходите с айпадом уже что уж.
Meizu 17: цена и характеристики
Saint_Diver
19:08
Тут дело не в том, у кого телефон «древнее», а в наличии различных качественных преимуществ относительно конкурентов на тот момент времени. А они у него были при очень привлекательной цене. Замечу, ч...
Самые популярные телефоны начала 2000-х: вернемся в прошлое
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем