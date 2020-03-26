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Американский процессорный гигант Intel трудится над собственной графической архитектурой Intel Xe, которая будет использоваться в интегрированной графике CPU и в дискретных ускорителях. По словам производителя, новая графика будет отличаться высокой производительностью. Первым подтверждением тому стал тест в 3DMark Fire Strike.

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В программном обеспечении был протестирован неизвестный мобильный процессор поколения Tiger Lake-U. Он обзавёлся квартетом ядер и поддержкой технологии многопоточности. При этом частоты высокими назвать нельзя – 2,7/2,8 ГГц.

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Программное обеспечение не смогло определить точные параметры графической подсистемы процессора, но зато уже известно, что во всех платформах семейства Tiger Lake будет задействована новая графика Intel Xe.

Неизвестный чип Intel сравнили с флагманским процессором Ryzen 9 4900HS компании AMD. Он имеет восемь ядер с частотой от 3 ГГц до 4,4 ГГц и вдвое больше потоков. Платформа AMD оказалась быстрее в целом, чем процессор Intel. Но вот в тесте графической подсистемы решение поколения Tiger Lake-U оказалось более чем на 10% производительнее своего оппонента, которым является iGPU RX Vega 8.

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Судя по результату в бенчмарке, новые мобильные процессы Intel смогут предложить высокую производительность в плане графики. Так ли это будет на самом деле, станет известно только после их премьеры. Напомним, что чипы семейства Tiger Lake появятся до конца текущего года. Также в этом году ожидается премьера дискретных ускорителей компании Intel.