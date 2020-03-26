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Xiaomi впервые обошла Huawei по объёму поставок

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Китайская компания Xiaomi была основана 10 лет назад. За это время она смогла войти в пятёрку ведущих производителей смартфонов в мире. Однако, только сейчас пекинскому производителю удалось впервые обойти компанию Huawei по объёму поставленных на рынок умных телефонов.

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Рынок смартфонов в феврале года нынешнего пробил дно, сократившись на 38%. По подсчётам аналитического агентства Strategy Analytics, в прошлом месяце было поставлено 61,8 млн устройств, тогда как годом ранее этот показатель составил без малого 100 млн. Также стоит отметить, что это самое большое падение рынка смартфонов в истории.

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Естественно, сократились объёмы поставок всех производителей. Правда, Strategy Analytics не приводит статистику за идентичный период прошлого года, сравнивая февральские показатели с январскими. Данные вы можете увидеть в таблице ниже.

Компания
2019 год
2020 год
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
4 - й квартал
Всего
Январь
Февраль
Samsung
25,5 млн
23,0 млн
20,3 млн
68,8 млн
295,1 млн
20,1 млн
18,2 млн
Apple
22,0 млн
23,1 млн
25,6 млн
70,7 млн
197,4 млн
16,0 млн
10,2 млн
Xiaomi
10,5 млн
11,0 млн
11,5 млн
33,0 млн
124,8 млн
10,0 млн
6,0 млн
Huawei
22,2 млн
19,6 млн
14,2 млн
56,0 млн
240,5 млн
12,2 млн
5,5 млн
OPPO
10,2 млн
9,9 млн
10,4 млн
30,5 млн
115,1 млн
8,1 млн
4,0 млн
vivo
9,0 млн
10,1 млн
9,0 млн
28,2 млн
106,5 млн
7,3 млн
3,6 млн

Как видим, более, чем в двое сократились поставки сразу трёх компаний. Huawei отгрузила 5,5 млн смартфонов в феврале текущего года (на 6,7 млн меньше, чем в январе). OPPO, которая замыкает топ-5, поставила 4 млн умных телефонов (на 4,1 млн меньше), а объём поставок vivo составил 3,6 млн единиц (на 3,7 млн меньше).

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Показатели китайской компании Xiaomi просели не так сильно, как в случае с Huawei, что позволило ей войти в топ-3 по итогам февраля 2020 года. Объём поставок составил 6 млн устройств, что на 4 млн меньше, чем месяцем ранее.

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Apple тоже существенно сократила отгрузки. Компания из Соединённых Штатов отправила на рынок 10,2 млн смартфонов, что на 5,8 млн меньше, чем за первый месяц текущего года. Главной причиной падения показателей всех компаний является эпидемия коронавируса в Китае, пик которой пришёлся на февраль. Но вот компания Samsung почти не почувствовала на себе негативного влияния карантина. Её поставки уменьшились лишь на 1,9 млн штук – с 20,1 млн до 18,2 млн.

В таблице также можно увидеть, как уменьшался объём поставок смартфонов Huawei. Ещё в середине осени данный показатель составлял свыше 22 млн единиц. В ноябре производитель отгрузил примерно на 2,5 млн смартфонов меньше, в декабре – ещё на 5,4 млн меньше, а в январе поставки упали ещё на 2 млн.

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Здесь к списку причин можно отнести не только карантин, связанный с противодействием распространению коронавируса в Китае, но и эффект от американских санкций. Китайский производитель мало продавал флагманы семейства Mate 30 за пределами Поднебесной из-за отсутствия сервисов Google. Кроме того, во второй половине 2019 года на международной арене не появилось ни одного абсолютно нового смартфона.

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