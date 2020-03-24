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Тайваньская компания Acer в России анонсировала новый монитор серии Predator, который ориентирован на геймеров. Новинка называется Acer Predator XB253QGP. Оценили монитор в 29 990 рублей.

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Модель построена на базе панели IPS с разрешением 1920 х 1080 точек, что соответствует формату Full HD. Экран имеет диагональ 24,5 дюйма, а углы обзора по вертикали и горизонтали составляют 178 градусов. Тайваньская компания заявляет о 99% охвата цветового диапазона sRGB.

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Монитор получил поддержку VESA DisplayHDRTM 400. Максимальная яркость составляет 400 нит, а контрастность может изменяться, исходя из условий освещения изображения. По словам производителя, игроку не составит труда разобрать все детали на ярких и тёмных участках картинки.

Acer Predator XB253QGP может похвастаться поддержкой NVIDIA G-Sync. К слову, частота обновления составляет 144 Гц, а время отклика – менее 1 сек. Производитель уверяет в отсутствии размытия на изображении и в максимально оперативной реакции на команды.

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За счёт разработки GameView новинка может сохранять три пресета настроек для игр разных жанров. Также отметить стоит набор функций для защиты глаз. В их число входят ComfyView, Flicker-less и Blue-light Filter. Первая представляет собой антибликовую технологию, вторая отвечает за снижение мерцания панели, а третья защищает глаза от синей части спектра света. Ещё предусмотрена адаптивная подсветка Low-dimming, которая даёт возможность снизить нагрузку на зрение геймера благодаря понижению уровня яркости. Все эти решения объединяются комплексом Acer EyeProtect.

Список интерфейсов включает Mini-jack, квартет USB 3.0, пару HDMI и один разъём DisplayPort. Стойка даёт возможность быстро регулировать высоту монитора относительно стола и допускает переворот в портретный режим.