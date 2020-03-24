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Компания Samsung пополнила ассортимент серии Galaxy A очередной не самой дорогой моделью. После Galaxy A11 и Galaxy A41 производитель из Южной Кореи представил смартфон под названием Samsung Galaxy A31.

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Новинка – это ещё один аппарат компании с процессором MediaTek не борту. На этот раз производитель использовал 12-нанометровую однокристальную систему Helio P65. Она имеет CPU с ядрами Cortex-A55 и Cortex-A75. Их тактовая частота составляет 1,7 ГГц и 2 ГГц соответственно.

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Под капотом Samsung Galaxy A31 установлено 4 ГБ или 6 ГБ оперативной памяти в зависимости от комплектации. Накопитель может иметь вместимость 64 ГБ или 128 ГБ. Для расширения объёма интегрированного хранилища в смартфоне предусмотрен слот для карты microSD.

Подсистема питания представлена батареей ёмкостью 5000 мАч. Мощность зарядки по проводу составила 15 Вт. Работает новинка под управлением операционной системы Android 10 с программной оболочкой One UI.

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На лицевой панели смартфона установлен дисплей Infinity-U с каплевидным вырезом под 20-мегапиксельную фронтальную камеру. Экран построен на базе матрицы sAMOLED формата Full HD+ размером 6,4 дюйма по диагонали. Пропорции экрана – 20 к 9. На обратной стороне обосновалась тыльная камера. Она сочетает пару 5-мегапиксельных сенсоров, 8-мегапиксельный широкоугольный модуль и 48-мегапиксельный стандартный.

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Отсутствие сзади и сбоку биометрического сенсора, а также применение панели Super AMOLED говорит о том, что дактилоскоп может располагаться под дисплеем. Однако, официально информации на этот счёт нет, и рендерах пиктограмма сканера отпечатков пальцев отсутствует. Из остального отметим пластиковый корпус, порт USB-C и стандартный выход под наушники 3,5-мм. Оба разъёма обосновались на нижнем торце вместе с решёткой мультимедийного динамика.

Стоимость Samsung Galaxy A31 и дата поступления на рынок пока что не уточняются. Покупателям смартфон будет доступен в нескольких цветовых вариациях: Prism Crush Black, Prism Crush Red, Prism Crush Blue и Prism Crush White.