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Xiaomi прекращает работу над MIUI 11

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Xiaomi почти все свои смартфоны выпускает с предустановленным программным обеспечением MIUI. Исключением стал только квартет моделей линейки Mi A. Эти устройства выходят в рамках инициативы Android One и работают на базе стоковой операционной системы Android. В сентябре прошлого года компания представила прошивку MIUI 11 вместе с флагманским смартфоном Mi 9 Pro 5G. Как стало известно, Xiaomi уже прекращает работу над MIUI 11.

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Речь идёт о программе внутреннего тестирования оболочки. Это означает, что больше китайская компания не будет выпускать сборки для разработчиков. Последней из таковых останется версия MIUI 20.3.23 от 23 марта нынешнего года. Кроме того, китайский производитель отложил выпуск прошивки для моделей Mi 9 Pro 5G и Redmi Note 8, которые были представлены в прошлом году, а также для флагманов текущего года Mi 10 и Mi 10 Pro.

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В большинстве случаев закрытие проекта по внутреннему тестированию программного обеспечения означает переход к работе над новой версией прошивки. У Xiaomi таковой должна стать MIUI 12. Ранее была информация, что предварительная премьера оболочки состоится в середине весны, полноценный анонс намечен на конец третьего квартала, а распространять обновление компания начнёт в октябре текущего года. В связи с появлением новых данных, можно предположить, что прошивка MIUI 12 появится быстрее, чем ожидалось.

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