Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Китайская компания Xiaomi намеревается перевыпустить флагманский смартфон образца 2017 года. Речь идёт о модели Xiaomi Mi 6, которая вышла без малого три года назад. Об этом сообщил один из топ-менеджеров производителя из Пекина.

реклама

Называться смартфон будет Xiaomi Mi 6 Classic Edition. С чем связан выпуск переиздания, пока что не уточняется. Информации о сроках анонса и цене тоже пока нет. Однако, инсайдеры уже заявили, что у компании готов инженерный образец устройства, и его тестирования сейчас идут полным ходом.

реклама

Представитель Xiaomi заявил о том, что единственным отличием переиздания от оригинальной модели станет процессор. По словам главы отдела по связям с общественностью, в Xiaomi Mi 6 Classic Edition будет установлен мобильный процессор серии Snapdragon 700 или Snapdragon 800. Напомним, что смартфон 2017 года выпуска несёт на борту 10-нанометровую однокристальную систему Snapdragon 835 с графикой Adreno 540.

реклама

Оригинальный Xiaomi Mi 6 был компактным флагманом. Он получил 5,15-дюймовый дисплей LCD формата Full HD, прикрытый стеклом Gorilla Glass 4. На лицевой панели смартфона установлена физическая клавиша «Домой», которая выполняется роль сканера отпечатков пальцев.

Корпус устройства изготовлен из стекла с металлической рамкой по периметру (было предусмотрено издание из керамики). Габаритные размеры составляют 145,2 х 70,5 х 7,5 мм, а вес – 168 г. Xiaomi Mi 6 имеет аккумуляторную батарею ёмкостью 3350 мАч и поддерживает быструю зарядку по проводу мощностью 18 Вт.

реклама

В смартфоне также нашлось место для NFC, 8-мегапиксельной фронталки и сдвоенной основной камеры разрешением 12 Мп + 12 Мп. К слову, флагман 2016 года стал первым устройством китайской компании, которое получило систему с двумя объективами.