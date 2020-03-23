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Компания ZTE в прошлом году представила смартфон Axon 10 Pro 5G. В этом году производитель выпустил модель Axon 10s Pro 5G, но из-за отмены выставки Mobile World Congress 2020 пришлось обойтись лишь «бумажным» анонсом. Сегодня, 23 марта, корпорация из Поднебесной пополнила ассортимент своих смартфонов первым аппаратом нового поколения. Он называется ZTE Axon 11 5G.

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Новинка представляет средний ценовой сегмент. Она получила мобильный процессор Snapdragon 765G с графикой Adreno 620. Эта однокристальная система используется в Realme X50 5G, Xiaomi Redmi K30 5G и ещё нескольких новых смартфонах. Все они поддерживают мобильные сети пятого поколения за счёт интегрированного в чипсет модема Snapdragon X52.

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ZTE Axon 11 5G несёт на борту 6/8 ГБ оперативной и 128/256 ГБ постоянной памяти. Всего пользователям доступно три конфигурации: 6/128 ГБ, 8/128 ГБ и 8/256 ГБ. Ёмкость встроенного аккумулятора в смартфоне составила 4000 мАч, а мощность быстрой зарядки по проводу – 18 Вт. Производителем заявлена продвинутая система охлаждения, включая жидкостное охлаждение.

На лицевой панели установлен дисплей OLED с загнутыми краями, которые ранее были фишкой только моделей флагманского уровня. Экран имеет размер 6,47 дюйма по диагонали и разрешение Full HD+. Он занимает 92% лицевой стороны, а частота обновления не уточняется. Идентичная панель используется во флагмане OPPO Find X2 стоимостью 1000 евро. В дисплей интегрирован сканер отпечатков пальцев, а в каплевидном вырезе обосновалась фронтальная камера на 20 Мп.

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Основная камера представлена четырёхмодульной компоновкой. Она включает пару 2-мегапиксельных матриц, широкоугольный модуль на 8 Мп с углом обзора 120 градусов и 64-мегапиксельный главный модуль. Смартфон поддерживает алгоритмы ИИ. Запись видео ведётся в 4K UHD. Также производителем заявлена оптическая стабилизация изображения.

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Программной основной в ZTE Axon 11 5G выступает прошивка MiFavor на базе операционной системы Android 10. Список беспроводных интерфейсов включает Bluetooth 5.1, Wi-Fi и NFC. Также стоит отметить слот под карту памяти до 2 ТБ (гибридный), толщину 7,9 мм, массу 168 г и поддержку технологии DTS:X Ultra. К слову, китайский производитель заявил, что новинка представляет собой самый лёгкий, самый тонкий 5G-смартфон и это единственная модель в своём классе, оборудованная дисплеем с изогнутыми гранями.

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Телефон поступит в продажу через неделю, 30 марта 2020 года, в чёрной и золотистой расцветках. Стоимость базовой модификации составила 2698 юаней (380 долларов). Продвинутая версия обойдётся в 2998 юаней (420 долларов). Цена ZTE Axon 11 5G в топовой комплектации составила 3398 юаней (475 долларов).