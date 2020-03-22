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Компания Honor 30 марта представит смартфон среднего уровня Honor 30S. Выделяться он будет мобильным процессором. Производитель уже официально заявил, что в будущей новинке мы увидим абсолютно новую однокристальную систему Kirin 820.

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Мобильный процессор уже успели протестировать в программном обеспечении Geekbench 4. Согласно данным из бенчмарка, чип будет демонстрировать производительность на уровне флагманских однокристальных систем Kirin 980 и Snapdragon 855.

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Как можно видеть на диаграмме ниже, в многопоточном режиме результат процессора составит 11 200 «попугаев». Столько же набирает и Snapdragon 855. А вот Kirin 980 уступает этому показателю порядка 10%. В тесте одного ядра программное обеспечение присудило Kirin 820 сразу 3490 пунктов. Это лишь на 1% больше в сравнении с процессором компании Qualcomm. Разница с чипом Kirin 980 оказалась чуть более заметной – около 4%.

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Что касается технических характеристик Kirin 820, то они уже есть. Чипсет будет иметь восемь ядер Cortex-A76 и Cortex-A55 (предположительно, 2 и 6 соответственно). За графику в процессоре будет отвечать ускоритель ARM Mali-G77. Идентичный видеочип используется во флагманах Samsung Galaxy S20, которые оборудованы системой-на-кристалле Exynos 990. Не стоит надеяться, что в среднеуровневом Kirin 820 тоже будет установлен 11-ядерный GPU.

Грядущему процессу также приписывают выделенный блок NPU для задач, связанных с искусственным интеллектом, и обновлённый процессор обработки изображений. Само же изделие будет изготовлено по нормам 7-нанометровой технологии, как и Kirin 810, предшественницей которого окажется будущая новинка.

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Теперь несколько слов скажем о конкурентах по бенчмарку. Kirin 980 вышел в конце 2018 года. Он дебютировал в семействе Huawei Mate 20. Однокристальная система исполнена по нормам 7-нанометровой технологии. Она имеет ядра Cortex-A55 с частотой 1,8 ГГц, а также Cortex-A76 с частотой 1,82 ГГц (2 ядра) и 2,6 ГГц (2 ядра). Графика представлена контроллером Mali-G76 MP10.

Snapdragon 855 – ещё одна платформа, выполненная по 7-нанометровому технологическому процессу. Она получила ядра Kryo 485 с частотой от 1,8 ГГц до 2,84 ГГц. За графику отвечает ускоритель Adreno 640.