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Китайская компания Xiaomi продолжает обновлять смартфоны до Android 10. На этот раз она выпустила апдейт для своего последнего фаблета, модели Mi Max 3. Она была анонсирована в середине 2018 года и поступила на рынок с предустановленной прошивкой MIUI 9 на базе ОС Android Oreo.

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Обновление для фаблета включает патч безопасности за прошлый месяц вместе с последней версией «зелёного робота». О других нововведениях информации нет. Апдейт проходит под номером V11.0.1.0.QEDMIXM и имеет размер 1,8 ГБ.

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Xiaomi Mi Max 3 – один и немногих смартфонов производителя, который может похвастаться стереодинамиками. Также модель несёт на борту мобильный процессор Snapdragon 636 с графикой Adreno 509. Отметим, что на базе этой однокристальной системы работают ещё две модели производителя, которые были анонсированы в один год с фаблетом. Это Redmi Note 6 Pro и Redmi Note 5. Вероятно, что для них тоже вскоре выйдет ОС Android 10.

Прочие характеристики Xiaomi Mi Max включают основную камеру разрешением 12 Мп + 5 Мп, 8-мегапиксельную фронталку и 6,9-дюймовый дисплей LCD формата Full HD+. Смартфон заключён в цельнометаллический корпус и несёт под капотом аккумулятор ёмкостью 5000 мАч.

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Вторая модель китайская компании, для которой стала доступна ОС Android 10 в составе прошивки MIUI 11, называется Xiaomi Mi 8 Lite. Её представили осенью 2018 года. Обновление проходит под номером V11.0.1.0.QDTMIXM. Размер тоже составляет 1,8 ГБ. Скачать файлы, необходимые для установки, можно по этой ссылке.

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Напомним, что Xiaomi Mi 8 Lite – это один из нескольких и в то же время самый скромный представитель семейства Mi 8. Смартфон оборудован мобильным чипом Snapdragon 660, а его главной особенностью является 24-мегапиксельная фронтальная камера.

Основная камера имеет разрешение 12 Мп + 5 Мп. Модель несёт на борту аккумулятор ёмкостью 3350 мАч и располагает IPS матрицей формата Full HD+, диагональ которой составляет 6,26 дюйма. В отличие от Mi Max 3, в Mi 8 Lite тыльная сторона оформлена стеклом.