Xiaomi обновила два смартфона 2018 года до Android 10
Китайская компания Xiaomi продолжает обновлять смартфоны до Android 10. На этот раз она выпустила апдейт для своего последнего фаблета, модели Mi Max 3. Она была анонсирована в середине 2018 года и поступила на рынок с предустановленной прошивкой MIUI 9 на базе ОС Android Oreo.
реклама
Обновление для фаблета включает патч безопасности за прошлый месяц вместе с последней версией «зелёного робота». О других нововведениях информации нет. Апдейт проходит под номером V11.0.1.0.QEDMIXM и имеет размер 1,8 ГБ.
рекламаXiaomi Mi Max 3 – один и немногих смартфонов производителя, который может похвастаться стереодинамиками. Также модель несёт на борту мобильный процессор Snapdragon 636 с графикой Adreno 509. Отметим, что на базе этой однокристальной системы работают ещё две модели производителя, которые были анонсированы в один год с фаблетом. Это Redmi Note 6 Pro и Redmi Note 5. Вероятно, что для них тоже вскоре выйдет ОС Android 10.
Прочие характеристики Xiaomi Mi Max включают основную камеру разрешением 12 Мп + 5 Мп, 8-мегапиксельную фронталку и 6,9-дюймовый дисплей LCD формата Full HD+. Смартфон заключён в цельнометаллический корпус и несёт под капотом аккумулятор ёмкостью 5000 мАч.
рекламаВторая модель китайская компании, для которой стала доступна ОС Android 10 в составе прошивки MIUI 11, называется Xiaomi Mi 8 Lite. Её представили осенью 2018 года. Обновление проходит под номером V11.0.1.0.QDTMIXM. Размер тоже составляет 1,8 ГБ. Скачать файлы, необходимые для установки, можно по этой ссылке.
рекламаНапомним, что Xiaomi Mi 8 Lite – это один из нескольких и в то же время самый скромный представитель семейства Mi 8. Смартфон оборудован мобильным чипом Snapdragon 660, а его главной особенностью является 24-мегапиксельная фронтальная камера.
Основная камера имеет разрешение 12 Мп + 5 Мп. Модель несёт на борту аккумулятор ёмкостью 3350 мАч и располагает IPS матрицей формата Full HD+, диагональ которой составляет 6,26 дюйма. В отличие от Mi Max 3, в Mi 8 Lite тыльная сторона оформлена стеклом.
Теги
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила