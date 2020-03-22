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Компания Huawei на следующей неделе представит флагманские смартфоны семейства Huawei P40. Сегодня сетевые источники раскрыли все основные технические характеристики стандартной модели и версии Pro, а также немного рассказали о премиальном издании, которое тоже представят 26 марта.

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Huawei P40 получит 6,1-дюймовый дисплей OLED с разрешением Full HD+, интегрированным биометрическим сканером и вырезом под двойную фронтальную камеру. Ей достанутся главный модуль на базе 32-мегапиксельного сенсора в паре с сенсором ToF.

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На тыльной панели Huawei P40 будет установлена тройная основная камера. В её состав войдут телеобъектив на 8 Мп, «ширик» на 16 Мп и 50-мегапиксельный универсальный модуль. Кратность программного зума составит 30x. В камере флагмана будет использоваться оптика от Leica Camera. Ещё одной особенностью смартфона станет технология Huawei XD Fusion Engine для улучшения обработки снимков.

Под капотом модели будет установлена 7-нанометровая однокристальная система Kirin 990 в паре с 8 ГБ оперативной памяти. Для хранения данных пользователи получат накопитель на 64-256 ГБ в зависимости от комплектации. Ёмкость встроенного аккумулятора составит 3800 мАч с поддержкой 27-ваттной быстрой зарядки по проводу.

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В Huawei P40 Pro тоже будет использоваться мобильный процессор Kirin 990, а объём оперативной памяти составит 8 ГБ. В основной камере добавится сенсор ToF, разрешение широкоугольного модуля вырастет до 40 Мп, а перископный телеобъектив на 12 Мп сможет обеспечивать 5-кратный оптический зум.

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В основу экрана ляжет 6,58-дюймовая матрица с разрешением Full HD+ и встроенным биометрическим сенсором. Ёмкость встроенной батареи составит 4200 мАч. Также стало известно о поддержке 40-ваттной зарядке по проводу и о 27-ваттной зарядке беспроводным путём.

Huawei P40 поступит в продажу в середине апреля текущего года. В Китае его цена составит от 570 долларов до 685 долларов в зависимости от комплектации. В Европе флагман будет стоить 799-899 евро. Версия Pro обойдётся на домашнем рынке в 785-970 долларов, а на европейском – в 999-1099 евро.

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В завершение добавим, что компания из Поднебесной намерена представить издание Premium Edition. Оно будет оборудовано 3K дисплеем диагональю 6,7 дюйма, 12 ГБ оперативной и 512 Гб постоянной памяти в максимальной конфигурации. Премиальное издание будет отличаться наличием дополнительного телеобъектива для 10-кратного оптического увеличения. Цена смартфона составит от 1199 евро.