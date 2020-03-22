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Компания Xiaomi выпустила прошивку MIUI 11 на базе операционной системы Android для суфлагмана Mi 9 SE, который был анонсирован в начале прошлого года. Апдейт приходит по воздуху, а его размер составляет 2,2 ГБ.

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Китайский производитель начал распространять сразу три версии прошивки: российскую, глобальную и европейскую. Они проходят под номерами V11.0.2.0.QFBRUXM, V11.0.2.0.QFBMIXM и V11.0.2.0.QFBEUXM соответственно. Скачать нужно можно по этой ссылке.

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Вместе с операционной системой Android 10 в составе программного обеспечения MIUI 11 смартфон получает патч безопасности за февраль 2020 года. Также прошивка устраняет вылет приложения камеры при активации профессионального режима съёмки и исправляет мелкие ошибки.

Xiaomi Mi 9 SE комплектуется 10-нанометровым мобильным процессором Snapdragon 712 в паре с 6 ГБ ОЗУ. В зависимости от комплектации накопитель может иметь вместимость 128 ГБ или 64 ГБ. В России на официальном сайте стоимость смартфона составляет 27 990 рублей и 24 990 рублей соответственно.

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В телефоне установлена аккумуляторная батарея ёмкостью 3070 мАч. Дисплей OLED имеет разрешение Full HD+, диагональ 5,97 дюйма и поддерживает HDR. Основная камера представлена модулями на 48 Мп, 13 Мп и 8 Мп, а фронталка включает 20-мегапиксельный сенсор. Из прочих особенностей можно отметить чип NFC, 18-ваттную быструю зарядку и встроенный в экран сканер отпечатков пальцев.