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Американский бренд Motorola пополнил ассортимент ещё одной моделью. Она называется Moto G8 Power Lite. Новинка сочетает не самую мощную платформу с хорошей автономностью.

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Смартфон получил мобильный процессор Helio P35, выполненный по 12-нанометровой технологии. Он дополнен 4 ГБ оперативной памяти. Для хранения данных предусмотрен встроенный накопитель на 64 ГБ. Одна из главных особенностей Moto G8 Power Lite – аккумуляторная батарея ёмкостью 5000 мАч с поддержкой 10-ваттной зарядки по проводу. Вторая фишка – чип NFC с поддержкой Google Pay.

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Модель имеет пластиковый корпус. Спереди установлен 6,5-дюймовый HD+ экран с каплевидным вырезом, а на обратной стороне разместилась тройная основная камера в вертикальной компоновке. Сзади внизу находится отверстие мультимедийного динамика, а на нижнем торце остался только порт micro-USB. Разъём для наушников вынесен на верхнюю грань.

Разрешение основной камеры составляет 16 Мп + 2 Мп + 8 Мп. Последний модуль оборудован широкоугольным объективом. Параметры фронтальной камеры не уточняются. Но известно, что она получит поддержку технологии Face Unlock. Сканер отпечатков пальцев встроен в логотип бренда на тыльной стороне.

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Moto G8 Power Lite поступит в продажу по цене 190 евро. На рынке модель появится в синей расцветке в апреле текущего года.