Стали известны все цены Xiaomi Redmi K30 Pro
Через два дня компания Xiaomi представит флагманский смартфон Redmi K30 Pro на базе мобильного процессора Snapdragon 865. Он станет преемником модели Redmi K20 Pro, которая была представлена в мае прошлого года и недавно была снята с продаж. Сейчас в Сети появились все цены Redmi K30 Pro в разных модификациях, а также издания Zoom Edition.
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Стандартная модель будет доступна в модификациях с 6/8 ГБ оперативной памяти типа LPDDR5 и накопителем UFS 3.1 на 128 ГБ в обоих случаях. Стоимость версии с 6 ГБ ОЗУ составит примерно 40 долларов. Отметим, что это заметно дороже, чем сообщалось ранее. Напомним, были слухи, что Redmi K30 Pro в базовой конфигурации будет оценён в 430 долларов или 460 долларов. Стоимость версии с 8 ГБ оперативной памяти, по новым данным, составит 520 долларов.
рекламаXiaomi Redmi K30 Pro Zoom Edition покупателям будет доступен только в одной модификации. Она предполагает 8 ГБ ОЗУ и встроенный накопитель вместимостью 128 ГБ. Стоить смартфон будет 565 долларов.
По предварительным данным, издание Zoom Edition от стандартной версии будет отличаться лишь основной камерой. Её разрешение составит 64 Мп + 8 Мп + 8 Мп + 2 Мп. В Redmi K30 Pro вместо 8-мегапиксельного телеобъектива с 3-кратным оптическим зумом и оптической стабилизацией будет установлен ещё один 2-мегапиксельный модуль.
рекламаОба смартфона получат аккумулятор ёмкостью 4200 мАч, поддержку 33-ваттной быстрой зарядки по проводу, экран OLED с частотой обновления 60 Гц и сдвоенную выдвижную фронтальную камеру. Xiaomi Redmi K30 Pro в модификации 6/128 ГБ при цене 490 долларов станет самым доступным в мире смартфоном на базе 7-нанометрового мобильного процессора Snapdragon 865.
Презентация новинок китайской компании состоится 24 марта текущего года. Ожидается, что стандартное издание на некоторых рынках будет продаваться как Pocophone F2.
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