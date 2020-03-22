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Через два дня компания Xiaomi представит флагманский смартфон Redmi K30 Pro на базе мобильного процессора Snapdragon 865. Он станет преемником модели Redmi K20 Pro, которая была представлена в мае прошлого года и недавно была снята с продаж. Сейчас в Сети появились все цены Redmi K30 Pro в разных модификациях, а также издания Zoom Edition.

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Стандартная модель будет доступна в модификациях с 6/8 ГБ оперативной памяти типа LPDDR5 и накопителем UFS 3.1 на 128 ГБ в обоих случаях. Стоимость версии с 6 ГБ ОЗУ составит примерно 40 долларов. Отметим, что это заметно дороже, чем сообщалось ранее. Напомним, были слухи, что Redmi K30 Pro в базовой конфигурации будет оценён в 430 долларов или 460 долларов. Стоимость версии с 8 ГБ оперативной памяти, по новым данным, составит 520 долларов.

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Xiaomi Redmi K30 Pro Zoom Edition покупателям будет доступен только в одной модификации. Она предполагает 8 ГБ ОЗУ и встроенный накопитель вместимостью 128 ГБ. Стоить смартфон будет 565 долларов.

По предварительным данным, издание Zoom Edition от стандартной версии будет отличаться лишь основной камерой. Её разрешение составит 64 Мп + 8 Мп + 8 Мп + 2 Мп. В Redmi K30 Pro вместо 8-мегапиксельного телеобъектива с 3-кратным оптическим зумом и оптической стабилизацией будет установлен ещё один 2-мегапиксельный модуль.

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Оба смартфона получат аккумулятор ёмкостью 4200 мАч, поддержку 33-ваттной быстрой зарядки по проводу, экран OLED с частотой обновления 60 Гц и сдвоенную выдвижную фронтальную камеру. Xiaomi Redmi K30 Pro в модификации 6/128 ГБ при цене 490 долларов станет самым доступным в мире смартфоном на базе 7-нанометрового мобильного процессора Snapdragon 865.

Презентация новинок китайской компании состоится 24 марта текущего года. Ожидается, что стандартное издание на некоторых рынках будет продаваться как Pocophone F2.