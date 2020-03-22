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Настольные процессоры Intel Comet Lake-S демонстрируют производительность на уровне AMD Ryzen 3000

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Компания Intel до сих пор не представила настольные процессоры поколения Comet Lake-S. Более того, пандемия коронавируса только усиливает неопределённость вокруг CPU производителя из Калифорнии. Но есть большая вероятность, что за счёт бесчисленных утечек всё станет известно о чипах нового поколения ещё до их выхода. Например, уже на просторах всемирной паутины появились результаты сразу пяти моделей Intel в программном обеспечении 3DMark.

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Таиландский сетевой информатор под ником в Tum_Apisak в базе данных бенчмарка отыскал результаты тестов таких чипов, как Core i5-10400/10600K, Core i7-10700/10700K и Core i9-10900K. Найденным он поделился на свой странице в социальной сети Twitter.

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О 10-ядерной флагманской модели Intel Core i9-10900K информация появлялась и раньше. В тесте физики он демонстрировал результаты на уровне 12-ядерного Ryzen 9 3900X. В пользу CPU компании Intel играет меньшее количество процессорных ядер, тогда как чип AMD выделяется более низким энергопотреблением. О цене Core i9-10900K информации пока нет.

В тесте Physics Score Intel Core i5-10600K продемонстрировал производительность на уровне Ryzen 5 3600X, набрав почти 20 500 «попугаев», а младшая модель Core i5-10400 с показателем в районе 18 000 «попугаев» сравнялась с 6-ядерным и 12-поточным Ryzen 5 2600. Последний, напомним, вышел два года назад и сейчас в России доступен по цене в пределах 9000-10 000 рублей.

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Наконец, Core i7-10700 и Core i7-10700K смогли взять в тиски модель Ryzen 7 3700X. Результат версии с индексом K составил чуть более 26 000 «попугаев», что позволило ему ненамного обойти чип AMD. В то же время Core i7-10700, набрав примерно 24 000 «попугаев», остался позади процессора Ryzen 7 3700X.

Компания AMD представила настольные процессоры поколения Ryzen 3000 Matisse в январе прошлого года, а спустя полгода они появились в продаже. Если чипы семейства Comet Lake-S будут демонстрировать ту производительность, которую они показывают сейчас в бенчмарках, то можно сказать, что Intel только догоняет конкурента и ни о каком преимуществе речи не идёт.

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