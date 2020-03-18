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Анонс Sony PlayStation 5: ядра Zen 2, в 5,5 выше производительность, 16 ГБ GDDR6, SSD на 825 ГБ и поддержка 4K UHD

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Как и предполагалось, сегодня, 18 марта, компания Sony анонсировала игровую консоль нового поколения. В названии никаких неожиданностей не произошло. Новинка получила имя Sony PlayStation 5.

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Консоль оборудована 8-ядерным CPU с архитектурой Zen 2 и частотой 3,5 ГГц. Графическая подсистема представлена GPU с 36 вычислительными блоками и частотой 2,23 ГГц. Чип построен на архитектуре RDNA 2. Для сравнения в PlayStation 4 используются восемь ядер Jaguar с частотой 1,6 ГГц и GPU с частотой 0,8 ГГц. Производительность графической подсистемы выросла в 5,5 раза по сравнению с приставкой четвёртого поколения – с 1,84 TFLOPS до 10,28 TFLOPS.

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Вдвое японские разработчики увеличили объём видеопамяти – до 16 ГБ. Пропускная способность составила 448 ГБ/сек. Наконец-то пользователи дождались твердотельного накопителя на борту консоли. SSD вместимостью 825 ГБ заменил HDD на 500 ГБ, который используется в PlayStation 4. Пропускная способность нового накопителя – 5,5 ГБ/сек.

Новинка также получила слот USB для подключения внешнего жёсткого диска и слот под дополнительный SSD. Также имеется оптический привод Blu-ray Drive. В завершение добавим, что Sony PlayStation поддерживает 4K UHD. На момент написания заметки информации о стоимости консоли нового поколения не было.

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