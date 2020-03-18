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Американская компания Apple вместе с новыми ноутбуками MacBook Air представила два планшетных компьютера. Они называются iPad Pro 11 и iPad Pro 12. Каждая из моделей предлагается в четырёх модификациях в зависимости от объёма встроенной памяти и может нести на борту адаптер Wi-Fi в паре с модемом LTE.

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Компания из Купертино обошлась без масштабных мероприятий. Вчера на её сайте появилось несколько конфигураций планшета, а сегодня iPad Pro был представлен официально. Разница между iPad Pro 11 и iPad Pro 12 заключается в ёмкости аккумуляторов, диагонали экранов и, как следствие, в физических размерах и массе новинок.

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Более компактная модель заключена в алюминиевый корпус со стеклом спереди. Габариты составляют 247,6 х 178,5 х 5,9 мм, а масса – 471 грамм. Дисплей IPS характеризуется диагональю 11 дюймов и разрешением 1668 х 2388 точек. Питание обеспечивает аккумулятор на 28,65 Вт*ч. В iPad Pro 12 установлен 12,9-дюймовый дисплей разрешением 2048 х 2732 точки, а ёмкость встроенной батареи составляет 36, 71 Вт*ч. Большая версия имеет размеры 280,6 х 214,9 х 5,9 мм при массе 641 грамм.

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На этом отличия заканчиваются. Завершая тему экрана, отметим, что он поддерживает технологию True Tone, яркость составляет 600 нит, а частота обновления – 120 Гц. Оба планшета получили до 1 Тб встроенной памяти без слота под карту памяти. Вместимость ОЗУ не уточняется. Фронтальная камера построена на 7-мегапиксельной матрице и поддерживает технологию Face ID. Основная камера исполнена в стиле смартфонов iPhone последнего поколения. Она включает основной модуль на 12 Мп, широкоугольный на 10 Мп и LiDAR. Сканер используется для определения глубины и приложений дополненной реальности. За захват звука отвечают пять микрофонов.

Кремниевым сердцем выступает однокристальная система Apple A12Z Bionic. Производитель заявляет о том, что его новинки демонстрирую лучшую производительность в сравнении с большинством ноутбуков на ОС Windows. Чипсет имеет восемь процессорных ядер, 8-ядерный GPU и блок Neural Engine. Время автономной работы iPad Pro составляет 11 часов вне зависимости от диагонали.

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Новинки обзавелись поддержкой трекпада. Это позволит повысить удобство при работе с таблицами и текстом. Разработчики создали специальный курсор для планшетов iPad. Трекпад называется Click-Anywhere. Он интегрирован в клавиатуру Apple Magic Keyboard, которая подключается посредством магнитного соединения. Угол наклона составляет 130 градусов. Клавиши оборудованы подсветкой и имеют ножничный механизм переключателей с ходом 1 мм. К клавиатуре можно подключать накопители и внешние экраны через порт USB-C.

iPad Pro уже доступны для предварительного заказа. Старт продаж запланирован на 25 марта. Для младшей модели клавиатура оценена в 26 990 рублей, а для старшей – в 30 990 рублей. С ценами на планшетные компьютеры в России можете ознакомиться в таблице ниже. Доступны новинки в двух цветах: «Серебристый» и «Серый космос».